Christian Cueva: "Estoy apto para jugar, pero la decisión la tiene el entrenador" [VIDEO]

Christian Cueva cambió de equipo luego del Mundial Rusia 2018. No pasaba un buen momento en el Sao Paulo de la liga brasilera y decidió firmar por el Krasnodar de Rusia. No caben dudas de su calidad como futbolista y que en el mediocampo puede mostrar cosas interesantes, pero hasta el momento no se ha ganado el puesto de titular y se fastidia por las decisiones de su entrenador.

El mediocampista nacional habló para la cadena de ESPN y aseguró que está apto para jugar más seguido, que se siente preparado y que da todo en los entrenamientos, pero que el entrenador es el que toma la decisión si un jugador estará desde el arranque o esperará su oportunidad en el banquillo de suplentes. También habló del frío, revelando que no está acostumbrado a jugar a temperaturas tan bajas.

"Yo estoy apto para jugar. Las decisiones no son mías, son exclusivamente del entrenador. Sin duda el fútbol brasilero tiene muchos jugadores con una gran técnica. No quiere decir que acá no hay. Hay jugadores muy importantes, muy buenos. Yo creo que el fútbol ruso está creciendo y eso es importante", fueron las primeras palabras del '10' de la Selección Peruana.

Los compañeros de Christian Cueva en el Krasnodar le han hablado mucho del clima, que en Rusia cambia de manera constante y que el frío que se está sintiendo en estos momentos es solo el inicio de algo peor. Entre risas, pero preocupado, admitió que no está acostumbrado a jugar con frío y no se quiere imaginar cómo será el final del invierno: "Jugar en el frío es muy duro. No acostumbro mucho a jugar con tanto frío, pero me dice que esto es el principio. No quiero imaginarme como es el final".

Acerca de sus ganas de jugar más seguido indicó: "creo que es algo natural en todo jugador querer jugar, tener una continuidad futbolística. He tratado de hacer méritos para hacerlo, para lograrlo. Pero bueno, como yo mis compañeros también tratan de hacer lo mismo. A tener paciencia que la oportunidad seguro se va a dar, pero pienso yo que estoy apto para jugar más seguido. Esas decisiones son del entrenador".