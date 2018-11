Jorge Mendes lanza dardo al Real Madrid por dejar salir a Cristiano Ronaldo

El mal momento que atraviesa el Real Madrid fue aprovechado por Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, para recordar la relevancia que tenía el luso en el club español y que ahora goza la Juventus.

"Sólo hay que ver lo que era el Real Madrid y lo que es ahora, sin Cristiano...", afirmó Mendes, en unas declaraciones recogidas por 'Tuttosport' y que se dieron en el Web Summit de Lisboa, en el que fue galardonado con el premio Innovation Sport.

Pese a que Cristiano Ronaldo no fue elegido como Mejor Jugador del Año UEFA ni logró quedarse con el premio The Best de la FIFA, Jorge Mendes está seguro que el crack luso se quedará con el Balón de Oro 2018.

"Creo que ganará el Balón de Oro. Lo está haciendo realmente bien, es el mejor de esta edad y de toda la historia. Si su ausencia ha perjudicado al Madrid, se puede decir al mismo tiempo que a la Juventus la ha mejorado, y mucho", sentenció el agente portugués.

Cristiano Ronaldo está siendo capital en el liderato de la Juventus en la Serie A. El luso lleva 7 goles y 5 asistencias con la camiseta bianconera.

EL DATO:

Juventus es líder de la Serie A con 31 puntos, 6 más que el Inter de Milan y Nápoli.