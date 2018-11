Suso: "¿El Real Madrid? A quién no le emociona ser seguido por un grande"

El Real Madrid se caracteriza por fichar nuevos valores con meses de anticipación. Claro ejemplo de ello fue la contratación de Vinícius Júnior, quien esperó cumplir 18 años para aterrizar en el Santiago Bernabéu. Lo mismo podría suceder con uno que milita en Italia.

Es que el cuadro 'merengue' buscará hacerse con los servicios de Suso, atacante del AC Milan. El español se siente a gusto jugando en la Serie A, pero no descarta alzar vuelo. Ante ello, el extremo 'rossonero' fue consultado por el conjunto blanco y no tuvo reparos en afirmar que a quién no le encanta ser seguido por el Madrid.

"Cuando los mejores equipos del mundo se interesan por uno, es para estar orgulloso de que las cosas se están haciendo bien. Quién no estaría encantado que se interesen por ti. Dar el salto a uno de los equipos más grandes del mundo siempre es para estar contento", agregó Suso a 'Radio Marca'.

De esa forma, Suso deja abierta la posibilidad de salir en el próximo mercado de invierno. Pese a que el extremo tiene contrato hasta a mediados de 2022 en el combinado 'rossonero', los 'merengues' están dispuestos a desembolsar 50 millones de euros por su traspaso.

EL DATO:

En 2012, Suso debutó en las filas del Liverpool. Jugó 20 partidos en su primera temporada con los 'reds'.