Malcom sobre Lionel Messi: "Es un extraterrestre del fútbol" [VIDEO]

Cada vez se vuelve pieza vital en el equipo de Ernesto Valverde y es uno de los jugadores que cuando entra, trata de llenarle los ojos al DT culé. Malcom habló con una reconocida cadena internacional y no dudó en llenar de elogios a la estrella del Barcelona, Lionel Messi.

El extremo de tan solo 21 años reveló lo que más le ha sorprendido desde que llegó a España del astro argentino y lo que genera en la interna del club catalán.

"Es un extraterrestre del fútbol. Un crack que siempre quiere el bien para el grupo. Por eso es el capitán, porque quiere el bien del equipo. Es alguien que va a incentivar a sus compañeros para que puedan dar lo mejor. Y viene de alguien que tiene cinco Balones de Oro, hay que seguir ese consejo para uno poder ser mejor”, declaró para ESPN de Brasil.

Para Malcom no cabe dudas de que 'Lio' es el mejor jugador que existe en la actualidad y agregó lo siguiente: "Es un crack. Para mí es el mejor del mundo. Es difícil hablar de él porque no sabes lo que va a hacer. Es un crack que no muestra lo que va a hacer en campo, es raro saber para dónde va a ir”.

Además, el exjugador del Burdeos mencionó que "Solo con hacer pases con él estás aprendiendo y es algo que pocos han podido hacer, que pocos han podido tener la oportunidad. Ahora yo tengo esa oportunidad y la quiero aprovechar”.

Malcom Filipe Silva de Oliveira solo necesitó dos minutos para anotar su primer gol oficial en la Champions League por lo que tras su tanto, rompió en llanto ya que tuvo un debut soñado en el torneo más importante de clubes en Europa.