André Carrillo: “La derrota ante Ecuador nos sirve para seguir corrigiendo errores”

La Selección Peruana sufrió una dolorosa derrota ante su similar de Ecuador el pasado jueves en el Estadio Nacional de Lima por 2-0. El cuadro de Ricardo Gareca no mostró el fútbol que lo llevó al Mundial Rusia 2018, además de ser superado físicamente por su rival.

Sobre esta derrota, el volante de la Selección Peruana, André Carrillo, conversó con la prensa y le bajó los decibeles a las críticas que recibió en los últimos días el combinado nacional. El ex atacante de Alianza Lima aseguró que este encuentro sirve de mucho para corregir errores y para aprender a jugar con equipos que vendrán a Lima a defenderse.

"La derrota ante Ecuador no nos ha afectado en nada; es más, nos sirve para corregir errores y estar conscientes de que habrá equipos que vendrán a jugar defensivamente. Son poderosos en ese sentido y, antes que complicarnos, nos sirve. Está claro que no estamos contentos porque habíamos creado expectativas altas, pues nosotros también queremos hacer las cosas bien y ganar", afirmó André Carrillo.

Asimismo, 'La culebra' se refirió al gran año 2018 que ha tenido la Selección Peruana y que esta caída ante Ecuador no va arruinar el buen momento del equipo de Ricardo Gareca: "Este ha sido un año fantástico, con el que todo hemos soñado. Un partido malo no va a ensuciar todo lo que hemos hecho bien, estamos tranquilos y con confianza. Suena feo decir que es preferible que nos pasé ahorita que, en la Copa América, pero es un amistoso y no vale nada. Obviamente deseamos ganar, pero lo importante es que esto no ocurra en compromisos oficiales".

De igual forma, no paso por alto las críticas que vienen recibiendo los jugadores nacionales, Raúl Ruidíaz y Cristian Benavente, y dejó en claro que ambos futbolistas están tranquilos y concentrados en hacer bien las cosas.

"Raúl no está presionado, tiene la confianza de todo el equipo. Si él no anota, lo puede hacer un extremo o un central. Eso no depende de solo un futbolista. El trabajo de Cristian ha sido bastante bueno, solo que Ecuador complicó todo nuestro poderío ofensivo. Ninguno de los 2 están presionados, tienen la confianza de todos los jugadores. Ya vendrán mejores partidos", finalizó André Carrillo.

EL DATO

La Selección Peruana cierra esta fecha FIFA este martes 20 de noviembre cuando enfrente a Costa Rica en la ciudad de Arequipa.