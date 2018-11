El estadio del Napoli no ha sido refaccionado por una 'sencilla' razón

El estadio del Napoli se encuentra en medio de las críticas por su infraestructura. Esto a raíz de las quejas que hicieron los hinchas del Liverpool y PSG tras visitar el 'San Paolo' por la Champions League. Ante ello, el presidente de los 'azzurros', Aurelio De Laurentiis, dio su descargo: "Por Maradona no lo modifico".

"Nada se ha hecho en el San Paolo desde 1990. Nos encontramos con un estadio con una súper estructura fea y estéticamente inestable, con un millón de tornillos no registrados", expresó el mandamás italiano.

Seguidamente dio su parecer sobre el estadio. "El San Paolo no es el estadio que me gustaría. Quiero decir que me toma 2 segundos comprar el terreno y hacer un estadio en 18 meses, pero luego me doy cuenta de que es el estadio de Maradona. Él es la única parte importante de un pasado de fútbol napolitano y no lo olvidaría", comentó.

Finalmente, criticó también el accionar del Municipio de Napoli. "Ya no voy al estadio porque estoy en una controversia con la Comuna, absolutamente. La ciudad no ha hecho mucho por el San Paolo", puntualizó.

EL DATO

Maradona campeonó con el Napoli en el Calcio en las temporadas 1986-87 y 1989-90.