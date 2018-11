Eduardo Vargas es agasajado por su cumpleaños número 29

Eduardo Vargas cumplió 29 primaveras y aunque no pasa por su mejor momento con la Selección Chilena, varios compañeros suyos se acordaron de esta fecha especial y lo saludaron por medio de sus redes sociales.

Uno de los primeros en saludar al delantero de Tigres de México fue el mediocampista Arturo Vidal. El 'Rey' le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter junto con un parte de fotos en los que se observa momentos con su compañero en el campo de juego.

Feliz cumpleaños hermanito @eduardovargasrj1 bendiciones para ti y tu familia!!🎂🎂🎊🎁🎉🎂🎂 sigue trabajando duro como siempre crack💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/1C4KzunvGo — Arturo Vidal (@kingarturo23) 20 de noviembre de 2018

Aunque no haya sido convocado para los amistosos de esta fecha FIFA, el Twitter de la 'Roja' también se acordó de su delantero con el siguiente mensaje: "Momento de la saludar a un bicampeón de América".

Momento de saludar a un bicampeón de América.



¡Que sea un gran cumpleaños, @eduvargas_17! pic.twitter.com/NQE5QaHZ6D — Selección Chilena (@LaRoja) 20 de noviembre de 2018

El pasado nunca se olvida y esto lo sabe la Universidad de Chile, el club con el que Vargas consiguió la Copa Sudamericana, que le hizo un pequeño homenaje con un recuerdo de sus mejores goles.

🎥 En su cumpleaños, revive los golazos de Eduardo Vargas frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito en esa gran Copa Sudamericana 2011 👏 @eduvargas_17 😍 #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/JLi1U6Fi7Q — Universidad de Chile (@udechile) 20 de noviembre de 2018

Como se recuerda, Eduardo Vargas no fue considerado para los amistosos contra Costa Rica y Honduras. De hecho, el entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, no dio detalles de su no convocatoria porque considera esta situación como un "caso cerrado".