Jordi Alba salió en defensa de Sergio Ramos tras las acusaciones de dopaje

En caliente todavía tras el agónico empate del Barcelona frente Atlético Madrid por la fecha 13 de La Liga, Jordi Alba se animó a defender a su amigo y compañero en la Selección Española, Sergio Ramos, tras las acusaciones de dopaje. El lateral está seguro de la inocencia de Ramos y dijo sentirse incómodo cuando se hablan tonterías.

“Hay pocos profesionales como él. Se deja la vida por el Madrid y por la selección. Pienso que tiene razón y que no es cierto lo que se dice. No me compete, pero no me gusta que se hablen tonterías”, señaló Alba tras el duelo en el Wanda Metropolitano.

Como se sabe, en los últimos días al defensa del Real Madrid se le acusó de dar positivo en varios controles antidopaje en los últimos años, además de evadir en reiteradas ocasiones los mismos, tales afirmaciones nacieron por 'Football Leaks', argumentos que para el Jordi Alba no tienen ni pies ni cabeza.