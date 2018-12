Balón de Oro 2018 EN VIVO: Ceremonia de premiación al mejor futbolista del año

El Balón de Oro 2018 será entregado al mejor jugador del año este lunes 3 de diciembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Grand Palais de París en Francia. La premiación que realiza de forma anual la revista France Football será transmitida por la señal de DirecTV Sports y de ESPN 2, mientras que podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La premiación del ‘Balón de Oro 2018’ podría tener un nuevo ganador, pues todo se perfila a que el croata Luka Modric repetirá el plato como sucedió en ‘The Best’. El gran mundial que hizo, además del tricampeonato con el Real Madrid en la Champions League, lo convierten en el favorito, pero también tiene la competencia de los campeones del mundo: Antoine Griezmann y Raphaël Varane.

El ‘Principito’ fue figura en la Europa League conseguida por el Atlético Madrid, además de que, a diferencia de Modric, logró coronar la temporada con la Copa del Mundo en Francia 2018. Tener un nuevo ganador no es un detalle menor, pues los últimos 10 premios se repartieron entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (5 a cada uno). El último jugador diferente en conseguir el Balón de Oro fue Kaká (2007) y este 2018 se puede romper la hegemonía.

No obstante, a pesar de lo que se alista en el Grand Palais de París, se especula desde Europa que algunas estrellas no estarán presentes. Según pudo informar Sky Sports de Italia, Cristiano Ronaldo no tendría pensado viajar a la ceremonia y presenciar un premiación que es probable no gane. Lo mismo sucedió en The Best, a la cual Lionel Messi tampoco asistió, aunque la ‘Pulga’ no confirmó si ahora irá.

Recordemos que son 30 los candidatos al ‘Balón de Oro 2018’: Gareth Bale, Karim Benzema, Edinson Cavani, Sergio Agüero, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Kevin De Bruyne, Diego Godín, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Isco Alarcón, Harry Kane, N'Golo Kanté, Hugo Lloris, Marcelo, Mario Mandzukic, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Jan Oblak, Paul Pogba, Ivan Rakitic, Sergio Ramos, Mohamed Salah, Luis Suárez y Raphael Varane.

¿Quién será el sucesor de Cristiano Ronaldo que obtenga el Balón de Oro?

HORARIOS DE LA ENTREGA DEL BALÓN DE ORO 2018

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ENTREGA DEL BALÓN DE ORO 2018?

En Internet la Entrega del Balón de Oro 2018