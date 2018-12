¡Tajante! Presidente de River Plate: “La AFA no defendió a River ni a Boca”

A dos días de –por fin- jugar la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, Rodolfo D’onofrio no supera que los ‘millonarios’ hayan perdido la localía de la final del certamen continental, y que se haya trasladado hasta Europa.

Para el presidente de River Plate, la AFA pudo haber hecho algo más para retener el ‘clásico argentino’ en tierras ‘gauchas’, lo cual le produce la sensación de desamparo por la federación argentina hacia River y Boca.

"Este partido no tendría que haber salido de Argentina. La Conmebol tiene un artículo con el que puede tomar esta decisión, pero nos hubiese gustado que el clásico más importante que tiene el fútbol argentino se hubiese jugado en el estadio de River o en algún otro de Argentina. No estoy enojado con la Conmebol pero invito a la reflexión al fútbol argentino porque la AFA no defendió a River ni a Boca. No defendieron al fútbol argentino", expresó D'Onofrio.

Además, aseguró que la final de la Copa Libertadpres no será parejo para ambos equipos, dado que el plantel de Marcelo Gallardo cumplió con su turno de visitante en La Bombonera, mientras que no gozarán con la ventaja de jugar en ell Estadio Monumental. "Nos han sacado la posibilidad de hacer una final pareja. Nos sacaron la posibilidad de jugar en nuestro estadio, nosotros fuimos a jugar a la cancha de Boca sin público", explicó.

Finalmente lamentó que un grupo importante de hinchas de la franja se hayan quedado con las ganas de asistir al que se señaló como la histórica final de la Copa Libertadores. "Me duele en serio por las 66 mil personas que hicieron un sacrificio muy grande para acceder a la cancha, que se vinieron desde cualquier lado y que el domingo volvieron. Me duele mucho que este partido se esté jugando a 12 horas de avión y que varios de ellos no tienen las posibilidades económicas de venir", sentenció Rodolfo D’onofrio.