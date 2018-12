Hinchas de Boca y River se agarran a golpes en un bar de Madrid [VIDEO]

Solo faltaba esto para que la final, el cual ya perdió sentido al disputarse en España, sume un bochornoso capítulo más. En esta oportunidad, hinchas de River Plate y Boca Juniors armaron una trifulca en un bar de Madrid.

En las imágenes se puede ver a una persona sangrando y pidiendo auxilio por los golpes recibidos. Todo este hecho ocurrió a solo días (domingo) de jugarse la Superfinal de la Copa Libertadores 2018. ¿Habrá algún tipo de castigo?

Hinchas de River y Boca protagonizan una pelea en un conocido bar de Madrid. Según testigos en dicho lugar, los 'xeneizes' provocaron a los 'millonarios' al hacerle recordar cuando perdieron la categoría.

De inmediato, los hinchas de River respondieron pero no pudieron "avanzar" a los de Boca que eran masa. Las autoridades locales no descartaron la deportación para aquellos que no tengan sus papeles en regla.

EL DATO:

Boca Juniors registra 6 Copa Libertadores en toda su historia deportiva.