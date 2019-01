Carlos Zambrano fue titular por primera vez en el Basel FC [FOTOS Y VIDEO]

El futbolista peruano, Carlos Zambrano, jugó por primera vez en FC Basel de Suiza como titular en un partido de pretemporada ante el conjunto Puskás Akadémia FC, cuadro que milita actualmente en la OTP Bank Liga (primera división húngara), gratificante noticia para el defensor central que supo jugar como referente en la Selección Peruana de Fútbol.

Actualmente la situación de 'El León' no era la mejor porque venía con sendas lesione que impedían tener su mejor rendimiento posible, debido a que no terminaba los entrenamientos y los malestares musculares no lo dejaban entrenador con tranquilidad. Hoy parece que esa situación para Zambrano es parte del pasado porque por fin debutó como titular.

Recordemos que el FC Basel hizo oficial el fichaje de Carlos Zambrano como su 'nuevo jugador' en Agosto del 2018: "Estamos encantados de anunciar la firma de Carlos Zambrano. El central peruano de 29 años se une a nosotros en un acuerdo de préstamo de Dynamo Kiev. ¡Bienvenido al FC Basel, Carlos!".

Transfer News | We’re delighted to announce the signing of Carlos Zambrano. The 29-year-old Peruvian center-back joins us on a loan deal from @DynamoKyiv. Welcome to FC Basel, Carlos! #SalICarlos #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/sUOLBNh4yo