Neymar, sobre su posible fichaje al Madrid: "No hay nada concreto"

Neymar, principal figura del PSG, vuelve a generar noticias en Europa al romper su silencio para hablar de su posible marcha de París. El astro de la Canarinha fue claro y directo a la hora que fue consultado por una oferta del Real Madrid.

Cuando todo el mundo esperaba que Neymar respondiera con alguna pista sobre su arribo al Santiago Bernabéu, el "10" indicó que no hay nada concreto y - por ahora- solo está centrado en ganar la Champions League con el PSG.

Pese a varios medios de comunicación confirman que Neymar no es feliz en París, el jugador de la 'Canarinha' salió al frente para aclarar que todo lo que se habla en estas últimas semanas es para alterar la interna del combinado francés.

"¿Rumores sobre mi partida? Ha habido rumores desde que me convertí en profesional. Pero no hay nada concreto. Tan pronto como haya algo, hablaré sobre eso y lo asumiré", indicó el "10", en una entrevista para el 'Canal Plus Francia', este domingo.

De esa forma, 'Ney' decidió acabar con los rumores que le colocaban en la órbita del conjunto 'merengue'. Es más, se dijo que el extremo llegaría al cuadro de Chamartín para llenar el vacío que dejó Cristiano Ronaldo.

EL DATO:

Neymar marcó 105 goles con el Barcelona, su último club.