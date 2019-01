Emiliano Sala: revelan estremecedor audio que envió desde el avión que desapareció [VIDEO]

La desaparición de Emiliano Sala ha causado conmoción en el mundo futbolístico. La avioneta que lo trasladaba desapareció del radar cuando iba rumbo a Cardiff para sumarse a su nuevo. La noticia ha tocado una fibra sensible y más aún al darse a conocer el último audio del jugador argentino.



El jugador argentino envió un mensaje de audio a un grupo de WhatsApp y estremeció a sus amigos con sus palabras, en la que vaticinaba un posible accidente con la aeronave.



"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...)", señaló inicialmente Sala.



"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", dijo alarmado Sala en un mensaje que dio a conocer C5N.



Es importante recordar que Emiliano Sala estaba retornando desde Nantes, donde había acudido para despedirse de sus excompañeros.

Él iba rumbo a Cardiff para integrarse a los entrenamientos del Cardiff City, aunque el avión desapareció del radar. Una de las hipótesis que se maneja es que la aeronave cayó en el Canal de la Mancha.