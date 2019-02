Liverpool vs West Ham EN VIVO ONLINE: Los 'reds' quieren afianzarse en la punta de la Premier League

Liverpool chocará este lunes, en calidad de visita, ante el West Ham por la fecha 25 de la Premier League. El cotejo arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por DirecTV. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de Libero.pe

Tras la victoria del Tottenham sobre el Leicester City (1-0) este último sábado, el cuadro 'red' está obligado a ganar para así mantener la ventaja de 5 puntos sobre el Manchester City, su más cercano perseguidor. No hay margen de error.

La idea es clara en Liverpool: ganar o ganar. Así de sencillo. Los dirigidos por Jürgen Klopp saldrán con todo en busca de los tres puntos ante el West Ham, que marcha en la mitad de la tabla y que no conoce de triunfos desde hace dos fechas.

.@JamesMilner is back in contention for Monday's visit to the London Stadium. ⚒🔴



