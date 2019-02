Periodistas españoles critican a Gareth Bale en vivo y él responde con golazo [VIDEO]

El duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid tiene diversas aristas para poder analizar, porque de un lado se podría decir que el equipo de Santiago Solari barrió con todo al del 'Cholo' Simeone. Pero también se podría señalar como el inicio de una recuperación en rendimiento para Gareth Bale.

El futbolista nacido en Gran Bretaña, Gales, ayer se mostró como un jugador totalmente revulsivo porque ingresó e hizo diferencia desde el primer toque, haciéndose querer nuevamente por sus compañeros y entusiasmado a todo 'el madridismo', porque ahora es cuando se verán a los cracks mundiales.

Ayer se vivió un derbi capitalino muy interesante, donde Real Madrid salió vencedor gracias a un tijeretazo de Casemiro, el penal del capitán Sergio Ramos que terminó haciendo un baile muy extraño y obviamente la corrida galopante de Gareth Bale que finalmente fue una anotación que terminó con una 'peineta' en clara respuesta hacia las críticas desmedidas sobre sus hombros.

Resulta que mientras se daba el cotejo al minuto 73 del cotejo general, Gareth Bale ya estaba en el campo de juego, había ingresado por el joven Vinicius Jr. El extremo europeo ya se había mostrado libre en un par de ocasiones pero sin buenas decisiones. Ahí es cuando la Cadena COPE (Radio principal de la Liga Santander) empezó a defenestrar contra el futbolista británico.

Especialmente un ex futbolista del Real Madrid que se caracterizó por ser un gran defensor en el pasado y hoy protector del cuadro 'merengue'; Poli Rincón llamó así al crack internacional: "Bale no existe, como si no hubiera salido". "Yo si fuera el Atlético de Madrid atacaría por esa banda, es una autopista". "Está puesto allí por el Ayuntamiento (referencia a Gareth Bale)". "No ha hecho nada desde que ha entrado". Segundos después a estos sucesos, el futbolista respondió de tamaña formal.

EL DATO:

Gareth Bale tiene ganado en el Real Madrid los siguientes títulos: 1 Liga Española, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 4 UEFA Champions League, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes.