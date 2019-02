Newell's Old Boys vs Rosario Central EN VIVO: Clásico rosarino por la Superliga Argentina

El clásico rosarino: la escuadra de Newell's Old Boys recibirá este domingo 10 de febrero al conjunto de Rosario Central, en el estadio Marcelo Bielsa, a las 3:10 pm (hora peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 18 de la Superliga Argentina la cuál será transmitida por Fox Sports Premium solo para Argentina. Para Estados Unidos lo hará TyC Sports Internacional. En Francia por beIN Sports. Streamig HD en Bet365 y Fanatiz.

Denominado el más clásico más apasionando, emocionando y peligroso del mundo. Newell's marcha en la casilla número 15 de la Superliga con 20 unidades, lleva cinco victorias, cinco empates y siete derrotas. Mientras que Rosario está en el puesto 17 con 19 puntos.

Newell's igualó de a cero en condición de visita a Unión en la jornada pasada. Por su parte, Central no gana hace tres jornadas, lleva dos derrotas y un empate, en la fecha 17, empató sin goles en el Gigante de Arroyito ante Aldosivi.

El historial de cotejos que realizaron en el Coloso Marcelo Bielsa, "El Canalla" llevan una ventaja con 52 victorias, 43 derrotas y 75 empates en 170 enfrentamientos, ganó tres de las últimas cuatro veces, y no pierde desde 2008.

🇺🇦🎉#11MasLaCiudad ¡Canallas! Este domingo desde las 13, nos juntamos todos en Arroyo Seco a despedir al Plantel.



¡Vaaaaaamos Centraaaaaaaaaal! 💪👏 pic.twitter.com/scNPEWRoFV — Rosario Central (@CARCoficial) 9 de febrero de 2019

Héctor Bidgolio, entrenador de Newell's, quien lleva un par de partidos con el plantel manifestó en conferencia de prensa: “Fue una semana muy intensa, sé la importancia que tiene este clásico no solo para mí sino para toda la ciudad, es el partido más importante de mi corta trayectoria, estuvimos trabajando en cada detalle sabiendo que nos podemos encontrar. Tenemos que potenciar nuestra idea”.

⚽️📋 | El plantel entrenó y quedó concentrado en el edificio Griffa a la espera de la última práctica este sábado de cara al clásico.#VamosNewells 🔴⚫️👊🏼 pic.twitter.com/KEt5QYWiXg — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 9 de febrero de 2019

Además, no dudó en referirse al árbitro del cotejo: "Por último dio su parecer con respecto a la designación del árbitro a quien Bauza apuntó como sin jerarquía para este partido “Diego Abal es un árbitro que tiene jerarquía para dirigir este clásico, creo que va a estar a la altura, no me dirigió nunca pero lo veo bien”.

Por su parte, Edgardo Bauza, estratega rosarino, expresó su malestar por la designación del colegiado: "Pensé que iban a designar un árbitro de mayor jerarquía. Ojalá tenga un buen partido y pase desapercibido. Nos extraña que hayan designado a él". Bauza se refirió a arbitro Diego Abal, quien impartirá justicia en el clásico: Newell's - Rosario Central.

Del mismo modo, agregó: "Hablo con los jugadores y trato de darles la tranquilidad que me dan ellos. Después es un partido, que ojalá sea normal y sin incidentes, que gane el que juega mejor y que no haya ningún tipo de inconvenientes, ni antes ni durante el partido. Que sea sin problemas, eso es lo me interesa".

#11MasLaCiudad | 📋 ¡Lista confirmada!



Mirá la nómina de concentrados para el Clásico, a jugarse este domingo desde las 17.10 hs como visitante 👇 pic.twitter.com/tQversgrvR — Rosario Central (@CARCoficial) 9 de febrero de 2019

Newell's Old Boys vs. Rosario Central - Horarios a nivel mundial

14:10 horas en México

15:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:10 horas en Venezuela, Bolivia

17:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:10 horas en Brasil

21:10 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:10 horas en Catar y Arabia Saudita

04:10 horas del lunes en China

05:10 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Newell's Old Boys vs. Rosario Central - alineaciones probables

Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini o Teodoro Paredes, Stefano Callegari, Mariano Bittolo; Jerónimo Cacciabúe, Braian Rivero; Maxi Rodríguez, Mauro Formica, Víctor Figueroa; Luis Leal. DT: Héctor Bidoglio.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Mariano Barbieri, Alfonso Parot o Nahuel Molina; Agustín Allione, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Washington Camacho; Fernando Zampedri y Claudio Riaño. DT: Edgardo Bauza.