Barcelona vs Athletic Club Bilbao EN VIVO: por La Liga Santander de España

Barcelona y Athletic Club se enfrentan este domingo 10 de febrero a las 2:45 p.m. (hora peruana) por la Jornada 23 de la Liga Santander. El encuentro se jugará en el Estadio San Mamés y será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas más destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Barcelona llega tras disputar el encuentro de ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Real Madrid, lo que significó un gran desgaste físico en comparación a su rival, que no tuvo actividad a mitad de semana. No obstante, en el lado bueno del calendario, los dirigidos por Ernesto Valverde no tendrán que afrontar la Champions League esta semana, siendo un gran respiro para el plantel.

El último fin de semana, el Barcelona cortó una importante racha de 8 victorias consecutivas que lo mantienen en la punta, aunque con una menor ventaja de un rival que parece despertar: Real Madrid. Tras igualar ante Valencia (2-2) y la victoria de los ‘merengues’ sobre Atlético Madrid (3-1) los dejan a solo 5 puntos de ventaja. Los azulgranas buscarán estirar la distancia a 8 puntos.

Previa 🎥

💪 El Barça ha ganado sus últimos 4 partidos como visitante en @LaLiga ✅

🤔¿Cuál es vuestro pronóstico para el #AthleticBarça? ⚽ pic.twitter.com/pgdrOSuLCP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 de febrero de 2019

Por su parte, el Athletic Club de Bilbao cerró un año en puestos complicados con el descenso, pero este inicio de año han conseguido buenos resultados que lo alejaron de los complicados lugares, aunque no salvados por completo. Actualmente se ubican en la casilla N° 13 con 26 puntos, estando solo tres por encima del Rayo Vallecano, quien ocupa el puesto más cercano con descenso directo (N° 18).

El último fin de semana, el Athletic Club perdió el derbi vasco ante la Real Sociedad, mostrando una deficiencia en la zona de ataque. El detalle tendrá que ser pulido por el entrenador Gaizka Garitano, pero, obviamente, la ausencia de Aritz Aduriz significa una gran baja. Iñaki Williams e Iker Muniain serán las principales armas de ataque el equipo de Bilbao, en pos de seguir escalando en la tabla.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BARCELONA vs ATHLETIC CLUB BILBAO EN VIVO ONLINE

XI Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Malcom, Luis Suárez y Philippe Coutinho.

XI Athletic Club: Iago Herrerín, Óscar De Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Yuri, Dani García, Beñat, Raúl García, Iker Muniain, Iñigo Córdoba e Iñaki Williams.

HORARIOS DEL BARCELONA vs ATHLETIC CLUB BILBAO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.45 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL PARTIDO ENTRE BARCELONA vs ATHLETIC CLUB BILBAO?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Athletic Club, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.