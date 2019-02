Real Madrid se quedó con el derbi al vencer 3-1 a Atlético de Madrid por la Liga española

El estadio Wanda Metropolitano fue testigo de la supremacía del Real Madrid sobre el Atlético tras el triunfo del equipo de Santiago Solari por 3-1 sobre los pupilos del 'Cholo' Simeone en un encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Liga Santander.

El primer gol del partido lo hizo Casemiro. El brasileño se encontró con la pelota y remató de media chalada. Jan Oblak no pudo hacer para ver la caída de su arco. Sin embargo, el Atlético puso emoción al encuentro y lo igualó por medio de Antonie Griezmann sobre los 25'.

Pero, tres minutos antes de finalizar el partido, el Real Madrid nuevamente se adelantó en el marcador, esta vez el autor del gol fue el capitán Sergio Ramos desde los doce pasos. En este tanto se discutió mucho porque los del Atlético reclamaron que la falta fue fuera de área, pero tras ver el VAR determinaron la pena máxima.

En la etapa complementaria, ambos técnicos realizaron cambios, pero al Real Madrid le funcionó mejor. Gareth Bale, quien había ingresado en lugar de Vinicius, sentenció el partido en los 74' tras un perfecto pase de Luka Modric.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO | MINUTO A MINUTO

La capital de España se divide en dos cuando Atlético Madrid se vea la cara con Real Madrid por la Liga Santander en uno de los derbis más emocionantes del fútbol europeo. La TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE EN DIRECTO LIVE STREAMING será vía DirecTV Sports y Libero.pe.

- 90' FINAL. Real Madrid ganó en condición de visitante por 3-1 al Atlético Madrid. Casemiro, Ramos y Bale anotaron los goles. Griezmann descontó

- 88' Se va entre aplausos el francés Karim Benzema. Entro Mariano

- 86' ¡Lo que te fallaste Bale! Karim Benzema metió una sutileza de pase, la puso como con la mano a la cabeza del galés quien desperdició una gran ocasión de anotar el cuarto

- 73' ¡GOOOOOL de Gareth Bale! Genial pase de Luka Modric, Gareth Bale recibe y remata cruzado para vencer la portería de Oblak

- 68' Álvaro Morata se gana la tarjeta amarilla tras airados reclamos contra el juez de línea que le cobraba una falta contra Ramos

- 67' Tiro libre en salida para el Real Madrid

- 64' Tiro libre para el Atlético. Thomas Partey hace una jugada preparada con Santiago Arias, pero el Real Madrid corta la jugada. Antes, Reguilón es amonestado por una fuerte entrada

- 62' Segundo cambio que realiza el 'Cholo' Simeone. Se fue Ángel Correa, entró Rodrigo

- 58' Primer cambio en el Atlético. Se va Thomas Lemar, entra Vitolo

- 56' Primer cambio de Solari. Se va Vinicius en Real Madrid, entra Gareth Bale

- 53' ¡GOLAZO de Morata! Sin embargo, el árbitro Javier Estrada Fernández lo anula por posición adelantada

Grâce à la VAR, nous pouvons maintenant décerner un nouveau prix : celui du plus beau but hors-jeux. Bravo Morata !#ATMRMA pic.twitter.com/VAdMzyS2US — Tipstop.co (@tipstop_co) 9 de febrero de 2019

- 52' Antoine Griezmann remata casi desde el borde del área y la pelota se va por el costado

- 50' Falta de Angel Correa sobre Reguilón y tiro libre para el Real Madrid

- ¡¡Arranca la parte complementaria! Real Madrid 2-1 Atlético

PRIMER TIEMPO

- 45' El árbitro agrega dos minutos más antes del irse al descanso

- 41' ¡GOOOOOOL! ¡Sergio Ramos convierte el penal en el segundo gol del Real Madrid que ahora gana 2-1 al Atlético

35' 42' El Atlético Madrid cuenta con dos amonestados (Giménez y Griezmann), mientras que Real Madrid solo tiene a Lucas Vázquez

- 28' El argentino Angel Correa remató desde fuera del área, pero el balón se fue por encima del travesaño.

- 25' Antoine Griezmann es amonestado con la tarjeta amarilla

- 23' GOOOOOOOOl de Antoine Griezmann. El árbitro revisa el VAR para ver si había posición adelantada y finalmente convalida el gol

Que alguien me diga que esto no es falta de Correa a Vinicius!!!! Siguen robando!!!! Gol ilegal de Griezmann#AtletiMadridEnbeIN #RealMadridAtleti pic.twitter.com/boYE1yerQ7 — Giovanni Cardona (@Giovacardona81) 9 de febrero de 2019

- 19' El primer amonestado del partido es Lucas Vázquez. El jugador del Real Madrid vio la tarjeta amarilla

- 15' ¡GOOOOLAZO de Casemiro! El brasileño remató solo de chalaca y anota el 1-0 para el Real Madrid sobre el Atlético

- 12' Modric juega con Kroos y este con Vinicius quien intenta meterse dentro del área pero el árbitro marca falta del brasileño sobre Correa

- 11' Benzema intentó meter un pase filtrado pero Lucas Hernández corta la jugada

- 10' Thomas Partey remata por encima del palo ante la marca de un rival

- 8' Griezmann intenta jugar con Morata, pero la jugada ya estaba anulada por posición adelantada

- 5' Atlético Madrid toma el control de la pelota, pero el Real Madrid está bien parado atrás

- 3' ¡Susto en Real Madrid! Remate de Griezmann de media vuelta sobre el arco de Courtois

- ¡¡ Arranca el partido en el Wanda Metropolitano!!

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modrić; Lucas Vázquez, Benzema y Vinícius Júnior

Atlético: Oblak, Arias, J.M. Giménez, D. Godín, L. Hernánez, Saúl, Thomas, Correa, Lemar, Morata, Lemar

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de perder por segunda vez en el torneo ante el Real Betis, quedando a cuatro puntos del líder Barcelona. El conjunto “colchonero” llega al encuentro como la defensa menos batida en el campeonato, con 14 goles recibidos en 22 jornadas.

👊🔥 ¡EL DERBI!

¡Haz clic en la imagen y prepárate para el encuentro con la previa de nuestra web! #RMDerbi 👇 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9 de febrero de 2019

El Wanda Metropolitano también dará escenario al reencuentro entre el Real Madrid con Álvaro Morata, antiguo jugador de los “merengues”, tras ser fichado por el “Atleti” en enero.

Cruzando la acera, el Real Madrid empató de visita en la última jornada ante Barcelona y sumó su sexto partido consecutivo sin conocer la derrota. El conjunto “blanco” viene motivado ante los “rojiblancos”.

Sin embargo, el equipo de Santiago Solari tendrá que romper una racha negativa ante el Atlético de Madrid, ya que el Real no logra derrotar a los “colchoneros”, desde mayo del 2017 en la semifinal de la Champions League. ¿Será hoy el día?

Las figuras a seguir son los franceses Antoine Griezmann, quien le ha marcado cinco goles a los blancos con el Atlético, y Karim Benzema, máximo artillero “madridista” en esta temporada con 18 dianas.

