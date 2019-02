Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO: hora, día y canal desde el Wanda Metropoliano por la LaLiga

¡El derbi español! Este sábado EN DIRECTO (10:15 a.m.) desde el estadio Wanda Metropolitano, Real Madrid vs Atlético Madrid se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports correspondiente a la jornada 23 de La Liga Santander. La TRANSMISIÓN con el Minuto a Minuto estará a cargo de Libero.pe que te traerá todos los goles, las polémicas y el resumen completo al instante.

🔥👌 ¡Disfruta con algunos de nuestros mejores G⚽LES fuera de casa contra el Atlético! #RMDerbi pic.twitter.com/cLbhTV0dRl — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 8 de febrero de 2019

El Atlético Madrid que será local en esta ocasión, llega en condición de favorito por el mismo hecho que es un equipo más regular. Sin embargo, el ‘Cholo’ Simeone no se confía del Real Madrid pues sabe que viene levantando su nivel. “Tenemos un partido ante un rival que está creciendo desde la llegada de Solari. Sabemos que tienen mucha profundidad si juega Vinicius o Bale, con Lucas Vázquez por la derecha, Benzema está en un momento fantástico”, apuntó el técnico colchonero.

Por su parte, en Real Madrid, Santiago Solari anunció la lista de 20 futbolistas convocados para el Derbi español, en ella quedaron fuera cinco jugadores y, el más llamativo es Isco Alarcón ¿El motivo? Se sintió en el último entrenamiento quien abandonó por molestias en la espalda. Marcos Llorente (lesión), Álvaro Odriozola, Vallejo y Brahim también quedaron fuera.

"Yo al Cholo lo aprecio y lo respeto, hemos sido compañeros, ha sido mi entrenador y ha sido una bonita experiencia compartir con él a nivel profesional. La presión es siempre un estímulo para el deportista”, señaló Solari para luego agregar: “Ellos son intensos, tácticos, enérgicos, y nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol con intensidad para ser protagonistas en este partido, para competir con nuestras armas".

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO | Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal, Varane, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Casemiro, Benzema y Vinicius Júnior

Atlético Madrid: Jan Oblak; Santiago Arias, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández; Ángel Correa, Rodri Hernández, Thomas Partey, Saúl Ñíguez; Antoine Griezmann, Álvaro Morata.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO | horario mundial

México | 9:15 a.m.

Perú | 10:15 a.m.

Ecuador | 10:15 a.m.

Colombia | 10:15 a.m.

Bolivia | 11:15 a.m.

Venezuela | 11:15 a.m.

Argentina | 12:15 p.m.

Chile | 12:15 p.m.

Uruguay | 12:15 p.m.

Paraguay | 12:15 p.m.

España | 4:15 p.m.

