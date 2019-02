Goleador de la selección chilena podría ser compañero de Andy Polo en la MLS

Eduardo Vargas podría cambiar de equipo. El delantero del Tigres mexicano es tentado desde la MLS norteamericana, donde el Portland Timbers lo quiere en su escuadra y, de hecho, de acuerdo a lo que informa durante esta jornada la cadena televisiva Univision, el equipo ya realizó una oferta de US $10 millones de dólares por el atacante chileno.

El cuadro de la MLS es dirigido por el ex goleador venezolano Giovanni Savarese y pretende sumar a "Edu" a su colonia sudamericana presente en el plantel, donde figuran los argentinos Sebastián Blanco, Diego Valeri, Lucas Melano, el peruano Andy Polo y el colombiano Víctor Arboleda, además del ex defensor de Colo Colo Modou Jadama, quien también tuvo pasos por las divisiones menores de Universidad de Chile.

El exfutbolista de la Universidad de Chile llegó en 2017 al cuadro de Nuevo León, donde suma 57 goles en 91 partidos. En la presente campaña, el tercer anotador histórico de la Selección Nacional registra una conversión en cuatro juegos de la Liga MX, en la que su conjunto marcha en el segundo lugar tras seis jornadas.

La propuesta seduce al atacante. De acuerdo al periodista de la citada cadena, Paco Villa, el deportista está analizando seriamente la opción de cambiar de equipo, pues le interesa la posibilidad de radicarse en Estados Unidos junto a su familia.