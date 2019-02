U de Chile: Frank Kudelka a un paso de ser echado por caer eliminado de Copa Libertadores [FOTOS]

Desde Chile se informa que el fracaso ruidoso de 'El Romántico Viajero' no será un situación que se trate con mano blanda, porque ayer la Universidad de Chile igualó 0-0 ante FBC Melgar y quedó eliminado de la Copa Libertadores en una fase que en la previa estaba vista como un 'pan comido'. Las reacciones sobre este hecho tienen un principal señalado, el director técnico.

"La Bulla" llamó hoy a principios del día a la inesperada reunión de Comisión Fútbol en instalaciones de U de Chile para analizar la eliminación ante FBC Melgar, algo no planificado, no pensado y catalogado como uno de los mayores fracasos en el reciente 'fútbol sureño'. Según se puede conocer, en el 'Centro Deportivo' Azul' estarán todos los directivos con Carlos Heller; Presidente del conjunto chileno.

Carlos Heller ayer habló en caliente sobre esta situación y fue bastante crítico: "Estoy muy enfadado y frustrado como hincha, mañana veremos qué hacemos como club. Esto es un fracaso absoluto". Realidad que se terminó forjando hoy muy temprano, cuando los principales directivos deportivos fueron llegando a sus despachos uno a uno.

'La Tercera' de Chile hace mención algo importante, porque señala a Frank Kudelka como el principal responsable de este hecho polémico. El nivel de FBC Melgar fue mayor al presentado por el técnico argentino, porque en su análisis este par de partidos era 'mero trámite' y lo más picante estaba más adelante: "Se tendrá que analizar la caída ante el conjunto peruano en el torneo continental y proyectar el futuro, ya sin uno de los objetivos que se había trazado como fundamental para este año dentro del cuadro estudiantil".

En la cita matutina estuvieron personalidades como Sabino Aguad, Mario Conca y José Luis Navarrete, todos con un cargo destacado en la "U" de Chile. Para las horas de la tarde irán llegando el Presidente del Club; Carlos Heller y también como es necesario, Frank Kudelka. Quien estaría dejando de ser entrenador 'azul azul' hoy mismo.

EL DATO:

FBC Melgar eliminando a la "U" de Chile ganó 550 mil dólares por pasar a la tercera fase de Copa Libertadores 2019.

Palabras del gran Sergio Livingstone: "La u no tiene NADA".

No tienen huevos, no tienen pasión, no tienen fútbol, no tienen #CopaLibertadores2019, no tienen estadio...

...solo tienen "inshaah"#bullanto #vamoslau #LibertadoresFoxSports #Kudelka #udechile #Melgar pic.twitter.com/pEVeoEE3gk