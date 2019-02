Melgar vs U. de Chile EN VIVO: por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2019

FBC Melgar y Universidad de Chile se verán las caras este miércoles 13 de febrero en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019. La transmisión va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 4.15 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 e incidencias en Libero.pe.

. 🔥🔥

🔥 H O Y 🔥

🔥J U E G A🔥

🔥M E L G A R🔥

🔥🔥 — FBC Melgar (@MelgarOficial) 13 de febrero de 2019

El conjunto ‘Dominó’ ganó por la mínima diferencia (1-0) el martes pasado en Arequipa gracias a un golazo de Alexis Arias. El entrenador Jorge Pautasso tendrá a todas sus figuras y todo indica que no cambiará de esquema; por lo que continuará con Bernardo Cuesta y Janio Pósito en el ataque.

El portero Carlos Cáceda fue unos de los pilares del Melgar en el Monumental de la UNSA y todos esperan que tenga otra buena tarde. Pautasso colocará otra vez a Arias, Joel Sánchez y Vidales para que se adueñen de la pelota, toquen y enloquezcan a la saga defensiva chilena.

La U. de Chile, por su parte, presenta una baja en la zona de atrás, pues el defensor Nicolás Oroz está lesionado y no llegará al encuentro de mañana. El DT Frank Kudelka se encuentra en la cuerda floja debido a que está obligado a ganar y acceder a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

“¿No les parece hiriente? ¿Creen que me lo merezco? Es la tercera persona que me pregunta si renuncio. Le digo que espera a que ocurra y si pasa, tendrá razón. Ahora, si me quieren echar, no depende de mí”, sostuvo el técnico argentino en conferencia de prensa previo al partido.

Se rumorea que Kudelka hará algunos cambios ofensivos para que presionar y buscar el gol lo más rápido posible; por eso en el ataque estarán Sebastián Ubilla, Gabriel Torres y Ángelo Henríquez. El ganador de esta llave en enfrentará a la tercera fase al Delfín de Ecuador o al Caracas de Venzuela, que también juegan este miércoles.

🎙 Frank Kudelka desmintió diversos rumores en la previa del partido con Melgar. #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/xwTzRqgBxj — Universidad de Chile (@udechile) 11 de febrero de 2019

PROBABLES ALINEACIONES

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba, Carlos Neyra; Jhonny Vidales, Alexis Arias, Nicolás Freitas, Joel Sánchez; Janio Pósito y Bernardo Cuesta.

U. de Chile: Jhonny Herrera; Matías Rodríguez, Lucas Avendaño, Sergio Vittor, Jean Beausejour, Augusto Barrios, Rafael Caroca, Rodrigo Echeverría; Sebastián Ubilla, Gabriel Torres y Ángelo Henríquez.

¿A qué hora juegan Melgar vs U. de Chile EN VIVO?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 4.15 p.m.

Estados Unidos: 4.15 p.m. (ET) / 1.15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 3.15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 5.15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile:6.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.15 p.m.

GUÍA DE CANALES DEL MEGAR-U DE CHILE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

GUÍA TV DEL MEGAR-U DE CHILE

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: Fox Play Brazil, Fox Sports 2 Brazil

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Portugal: Sport TV2

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur