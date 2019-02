Christian Cueva fue presentado oficialmente como jugador de Santos FC [VIDEO]

Christian Cueva fue presentado como nuevo jugador de Santos FC, aunque ya jugó por el Torneo Paulista vistiendo la camiseta de 'El Peixe' frente al Mirassol. En una rueda de prensa, el enganche peruano expresó su respeto por la historia de su nuevo club y reveló su ilusión para hacer una buena temporada en el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Aquele joinha dupla tradicional de quem é apresentado. Vai pra cima deles! 👍🏾👍🏾#BienvenidoCueva pic.twitter.com/L09waUf0Gm — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de febrero de 2019

La misión principal de Christian Cueva para ahora en adelante será recuperar el mejor nivel que mostró cuando estaba bien físicamente y con continuidad, después el talento hará su trabajo y 'Aladino' estará encantando a toda la nación de 'El Peixe'. Santos FC está invirtiendo un dinero importante por él y la confianza parece total.

Recordemos que 'Aladino no jugó la Copa Sudamericana porque no hubo tiempo para inscribirlo, pero él formó parte del viaje con el plantel principal a Uruguay, donde el Santos Fc terminó empatando en 0 a 0 con River Plate de Montevideo el pasado martes. ¿El motivo de su viaje? simplemente adaptarse al grupo de trabajo y formar una mejor comunión. El jugador estará en la lista del club si el equipo se clasifica para la segunda fase del torneo, pero sólo podrá jugar si alcanza la tercera fase porque arrastra una sanción de dos partidos cuando todavía jugaba en el Sao Paulo.

💬 "Agradeço a Deus por mais uma grande oportunidade em minha vida. Agradeço também ao presidente José Carlos Peres, ao Renato e, claro, ao torcedores, que já vêm me tratando com muito carinho"#BienvenidoCueva pic.twitter.com/yQqnmBVIOj — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de febrero de 2019

💬 "Tá pesada essa camisa, hein? Deve ser por causa do número e da história"#BienvenidoCueva pic.twitter.com/g9xjcwXf57 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de febrero de 2019

💬 "O Santos tem uma história incrível e grandes jogadores. Fico feliz pela ótima oportunidade de voltar ao futebol brasileiro. Quero ser feliz, defender a grande equipe santista, dar o meu melhor e deixar minha marca no clube"#BienvenidoCueva pic.twitter.com/0duFuESuPt — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de febrero de 2019

PRESENTACIÓN DE CHRISTIAN CUEVA EN SANTOS FC:

Christian Cueva habló sobre sus problemas disciplinarios en Sao Paulo y hace una confesión: "Garantizo que no habrán problemas disciplinarios en Santos, el tiempo dará la razón porque eso no era verdad (las acusaciones en Sao Paulo). Uno ya aprendió con el tiempo y me enfoco en Santos".

Christian Cueva todavía siente que debe adaptarse: "Soy muy alegre, voy a entrar en ese ambiente de desorden con todos, estoy un poco tímido todavía, pero es importante para el entramado del equipo".

Cueva sobre os muitos estrangeiros no Santos: "Sou muito alegre. Vou entrar nesse ambiente de bagunça com todos. Estou um pouco tímido ainda, mas é importante para o entrosamento da equipe" — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva siempre quiso volver al fútbol brasileño: "Quería tener continuidad, pienso en selección y necesito estar jugando para llegar allí, aquí en el Santos voy a competir con grandes jugadores para conquistar mi espacio, todavía tengo que mejorar algunas cosas que personalmente creo que necesito evolucionar".

Cueva sobre voltar ao Brasil: "Queria ter continuidade. Penso em seleção e preciso estar jogando para chegar lá. Aqui no Santos vou competir com grandes jogadores para conquistar meu espaço. Ainda tenho que melhorar algumas coisas que pessoalmente acredito que preciso evoluir". — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva asumirá el papel de consejero:

Cueva sobre aconselhar os mais jovens: "Sou jovem ainda e me identifico com os mais jovens. Aqui no Santos tem muitos jovens e me lembro de quando comecei no futebol. Me dá muita felicidade ver muitos jovens no clube". — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

¿Por qué Christian Cueva dejó tan pronto el fútbol europeo?

"¿Por qué dejaste Krasnodar?", la pregunta de un periodista a Cueva: "Quería estar cerca de mi familia. Los seis meses que estuve en Rusia me sirvieron mucho. Voy a mejorar más cosas". — 🅽🅾é 🆈🅰🅲🆃🅰🆈🅾 🐅 (@Noe_Yactayo) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva siente que no es un revancha regresar a Brasil, es una oportunidad más en su carrera profesional.

Christian Cueva: "No es una revancha volver a Brasil. Yo regreso porque el Santos se fijó en mí y es un equipo grande. Fui feliz en Sao Paulo. Tuve momentos buenos, no tengo nada que reprocharme" — 🅽🅾é 🆈🅰🅲🆃🅰🆈🅾 🐅 (@Noe_Yactayo) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva: "Si preguntas por mí en Sao Paulo, estoy seguro de que van a hablar bien de mí".

Cueva: "Se perguntarem de mim no São Paulo, tenho certeza que falarão bem" #lanceSAN — Arthur Faria (@arthurfaria8) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva respeta a Santos y prefiere no hablar de Sao Paulo ahora mismo.

Christian Cueva: "No puedo hablar de una cosa que tú (a un periodista brasileño) me dices. Hoy en día hablar de Sao Paulo no es bueno. Tengo un respeto pero ahora me debo a Santos. Solo quiero jugar al fútbol como lo vengo haciendo con mis compañeros. Otra cosa no me importa". — 🅽🅾é 🆈🅰🅲🆃🅰🆈🅾 🐅 (@Noe_Yactayo) 14 de febrero de 2019

¡SOLO PIENSA EN SANTOS FC!

Cueva despistou falar sobre a preferência que o São Paulo tinha e não quis exercer: "Meu pensamento está no Santos" #lanceSAN — Arthur Faria (@arthurfaria8) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva sobre Jorge Sampaoli: "A Jorge Sampaoli ya lo conozco por un tiempo. Tengo muchos buenos conceptos y también siento admiración por él. Estoy feliz de estar en su equipo. Sé lo que quiere para el equipo y lo entiendo".

Cueva sobre Sampaoli: "Sampaoli já conheço há um tempo. Tenho muitos amigos em comum e admiração a ele. Estou feliz de estar na equipe dele. Sei o que ele quer para o time e entendo isso". — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva: "Yo quería ser feliz profesionalmente, para jugar bien al fútbol. Quiero dejar mi huella aquí de la mejor manera con mi fútbol".

Cueva: "Eu queria ser feliz profissionalmente, poder jogar um bom futebol. Quero deixar minha marca aqui da melhor maneira" #lanceSAN — Arthur Faria (@arthurfaria8) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva: "Conozco a Santos por la historia que tiene, por los jugadores que han pasado. Santos es un gran equipo. Estoy muy agradecido".

Cueva: "Eu conheço o Santos pela história que tem, pelos jogadores que já passaram. O Santos é uma equipe grande. Muito grato" #lanceSAN — Arthur Faria (@arthurfaria8) 14 de febrero de 2019

¡CHRISTIAN CUEVA LUCE LA CAMISETA!

Cueva apresentado. Lembrando que ele usará a camisa 8. pic.twitter.com/EDeL5JNXMr — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

Ídolo de Santos FC; Renato, habló sobre Christian Cueva: "Él viene a añadir, viene a añadir al elenco, estamos buscando piezas puntuales. No está cerrado (el grupo). Que cueva pueda alcanzar metas personales y colectivas con Santos".

Renato: "(Cueva) vem pra somar, vem pra somar no elenco, estamos buscando peças pontuais. Não está fechado (o grupo). Que o Cueva consiga alcançar os objetivos pessoais e coletivos com o Santos". — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

¡CHRISTIAN CUEVA EN VIVO!

Já treinou, já jogou, já deu oi pra torcida... mas faltou apresentar, né? Então vamos lá: apresentação de Christian Cueva AO VIVO no CT Rei Pelé! #BienvenidoCuevahttps://t.co/jUuehNcj97 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de febrero de 2019

¡TODO ESTÁ LISTO! Christian Cueva ya está en la mesa oficial junto a los altos directivos de Santos FC.

Christian Cueva estará acompañado del Presidente de Santos; José Carlos Peres. Y el ejecutivo del club; Renato.

La mesa de honor, para que en unos instantes se presente Christian Cueva como nuevo jugador de Santos FC.

Boa tarde, santistas. Cueva fala agora com a imprensa. pic.twitter.com/Do22yD2nsA — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 14 de febrero de 2019

Christian Cueva ya tuvo minutos oficialmente como jugador de Santos FC.

Cueva já estreou com a camisa do Santos na vitória contra o Mirassol, no último sábado. #lanceSAN — Arthur Faria (@arthurfaria8) 14 de febrero de 2019

PREVIA │ PRESENTACIÓN DE CHRISTIAN CUEVA EN SANTOS FC:

El futbolista peruano está esperando el momento preciso para posar con la camiseta de Santos FC, aunque ya jugó un partido oficialmente ante el Mirassol, esta será una serie de acciones instituciones que sirven para mostrarlo al mundo como el jugador talentoso que es. Christian Cueva estará cumpliendo con las normativas del club y que 'los torcedores' puedan saludar a la distancia a su nuevo enganche.

El anuncio se dio hace unos instantes cuando Santos FC en sus redes sociales sorprendió a todos con este mensaje: "¡Hablé para que ustedes confiar en mí! Dentro de un rato se presenta Cristiano Cueva en CT Rei Pelé". Generando la emoción entre los hinchas de 'El Peixe' automáticamente, volviéndose tendencia en las diversas cuentas y tendencia en Twitter específicamente.

Falei pra vocês confiarem em mim! Daqui a pouco tem apresentação de Christian Cueva no CT Rei Pelé. Você confere AO VIVO pela Santos TV, através do https://t.co/AwtF6ci9nP e do https://t.co/qZIECpRi42!#BienvenidoCueva pic.twitter.com/dqscXumkUn — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de febrero de 2019