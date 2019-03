Sporting Cristal vs U de Concepción EN VIVO: Patricio Rubio fusiló a Patricio Álvarez y anotó el 2-0 [VIDEO]

Sporting Cristal se volvió a equivocar y Patricio Rubio castigó al equipo de Claudio Vivas. El delantero chileno se desmarcó bien en el área y no lo pensó dos veces cuando recibió: bombazo inatajable para Patricio Álvarez.

Al minuto 50, los jugadores de Sporting Cristal se quedaron dormidos tras un lateral, Nicolás Orellana tuvo tiempo y espacio y para levantar la cabeza y sacar un centro hacia atrás.

Patricio Rubio se desmarcó de Omar Merlo y clavó un zurdazo alto que se coló por el ángulo derecho del arco de Patricio Álvarez.

Patricio Rubio fue una de las flamantes incorporaciones de Universidad de Concepción para la Copa Libertadores 2019 tras anotar 12 goles con Everton en el 2018.

Patricio Rubio fue el reemplazante de Emanuel Herrera en Unión Española en el 2012 luego que el actual jugador de Sporting Cristal fuese traspasado al Montpellier.

🇨🇱 Universidad de Concepcion 2

🇵🇪 Sporting Cristal 0



Second goal of the night for Rubio to put the Chileans in a commanding lead at home. pic.twitter.com/1w7seeO9xg