Hincha invadió el campo y agredió a un jugador del Aston Villa [VIDEO]

El jugador del Aston Villa, Jack Grealish, fue agredido durante el cotejo contra el Birmingham City por la 'Championship' (Segunda División inglesa) por una simpatizante rival que ingresó al terreno de juego luego de evadir la seguridad.

La agresión ocurrió a los 8 minutos del primer tiempo, cuando un aficionado se internó al campo y propinó un puñete por detrás a Grealish, quien anotaría el gol de la victorias minutos después (67') como si fuera un acto de "revancha".

El sujeto fue inmediatamente intervenida por la seguridad del estadio y los jugadores, además la policía de West Midlands informó que ha sido arrestado. El Birmingham se disculpó por el incidente. Del mismo modo la 'English Football League' ha condenado la acción.

The English Football League says it condemns the "mindless actions" of a fan who punched Aston Villa player Jack Grealish during their derby match with Birmingham City