Raúl Ruidíaz y su nuevo apodo que viene siendo sensación en Estados Unidos [FOTO]

Raúl Ruidíaz la descosió en el Morelia de México y decidió hacer maletas y marcharse a Estados Unidos en donde viene teniendo otra buena temporada en la MLS ya que en el último duelo del Seattle Sounders volvió a ser titular y también se hizo presente en el marcador.

El exdelantero de Universitario convirtió su tercer tanto de forma consecutiva en el país norteamericano y sentenció la goleada de su equipo al marcar el cuarto y último tanto en la goleada sobre el Chicago Fire.

Este hecho no pasó desapercibido para el Seattle Sounders que, a través de las redes sociales, decidieron dar a conocer el nuevo apodo de la 'Pulga' en Estados Unidos.

"Dios de los goles, Raúl Ruidíaz establece un récord de club de forma consecutiva al marcar en la MLS", fue el mensaje de los 'Rave Green' en su cuenta oficial de Twitter acompañado de una imagen con el dorsal del atacante nacional y el nombre de 'RuiDios'.

Cabe señalar que la 'Pulga' se comunicó con el DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, pidiendo no ser convocado para los duelos amistosos de este mes ante Paraguay y El Salvador debido a "asuntos personales".

Raúl Ruidíaz espera volver a ser titular con el Seattle Sounders cuando visite en la próxima fecha al Vancouver Whitecaps de Yordy Reyna.

God of Goals ✨@RaulRuidiazM sets a club record for consecutive @MLS matches with a goal! pic.twitter.com/KtN3tRvEzC