[EN VIVO] Seattle Sounders vs Chicago Fire, con Raúl Ruidíaz, se enfrentan por la MLS

Seattle Sounders vs Chicago Fire EN VIVO ONLINE | El equipo donde milita el peruano Raúl Ruidíaz tendrá una dura prueba en su visita a la ciudad de Chicago. 'La Pulga' será titular en el encuentro válido por la tercera jornada de la Major League Soccer, que se jugará al mediodía de hoy (12:00 m. / hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN Play. Además, el minuto a minuto más completo lo encontrarás en la web de Líbero.

Seattle Sounders llega a este partido con dos victorias en sus dos primeras presentaciones en la MLS. No caben dudas de que están en un buen momento debido a que se ubican primero en la tabla de posiciones por diferencia de goles. En su último juego, Raúl Ruidíaz anotó el segundo gol en el triunfo 2-0 ante el Colorado Rapids en casa. Cabe destacar que en ese encuentro los goles llegaron muy rápido. Apenas a los 5 minutos (Leerdam) y 8 del primer tiempo.

Chicago Fire, por su parte, se ubica octavo en la clasificación de la Conferencia Este (Seattle está en la Oeste) y no sabe lo que es ganar en dos fechas. Esto se debe a que en la primera perdió visitando a Los Ángeles Galaxy por un marcador de 2-1 y luego, en casa, igualó ante el Orlando City a uno. Ahora debe despertar si sueña con lograr una clasificación a los play off de la primera división del fútbol norteamericano.

One. Way. Traffic.@RaulRuidiazM adds a second for Seattle. #SEAvCOL https://t.co/5lsI9uTIrN