Bélgica vs Rusia EN VIVO: 'Red Devils' debutan en el Grupo I por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Bélgica chocará hoy ante su similar de Rusia por fase de clasificación a la Eurocopa 2020. El partido arrancará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y 8:45 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe.

Con Eden Hazard desde el vamos, los 'Red Devils' pretenden debutar con el pie en el Grupo I. Los dirigidos por Roberto Martínez no se confían, pues al frente estará una de las selecciones sensación de la última Copa del Mundo, Rusia.

Bélgica buscará ratificar su jerarquía en el Grupo I cuando enfrente a Rusia, rival que viene herido tras perder en sus dos últimos compromisos. Mientras que, el cuadro dirigido por Martínez suma 7 victorias en 10 encuentros. Solo perdió ante Francia y Suecia.

