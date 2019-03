Selección de Venezuela: El motivo político de Rafael Dudamel para poner su cargo a disposición

La selección de Venezuela logró un inolvidable triunfo ante la Selección Argentina en Madrid, sin embargo, la fiesta quedó empañada por el sorpresivo anuncio del seleccionador Rafael Dudamel en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

"He conversado con el vicepresidente después del partido y he puesto mi cargo a disposición porque estamos muy politizados. Hoy he vivido una experiencia muy amarga y triste, me tiene muy desilusionado", expresó Dudamel ante la sorpresa de la prensa deportiva.

¿A qué se refería el seleccionador de Venezuela? A la visita de Antonio Ecarri, embajador designado por Juan Guaidó en Madrid, a la concentración de la 'Vinotinto' en las horas previas del partido en el Wanda Metropolitano.

"E​n nombre de Juan Guaidó tengo la especial encomienda de darle toda la solidaridad de él y del pueblo de Venezuela. Nosotros entendemos que ustedes no son gente que está en la cuestión política pero ustedes representan el alma de todos los venezolanos. Ustedes son Venezuela y en nombre de todos los venezolanos queremos desearle el mayor de los éxitos", expresó Ecarri en su discurso a jugadores, cuerpo técnico y miembros de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Pese al mensaje de apoyo de los seleccionados y especialmente de Tomás Rincón, capitán de la 'Vinotinto', Rafael Dudamel lamentó los fines políticos de la visita del embajador. "Hemos recibido la visita de Antonio Ecarri de manera respetuosa y amable. Así como recibimos al embajador del gobierno de Nicolás Maduro en Rancagua, ahora lo hemos hecho con el de Juan Guaidó. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Tristemente, han utilizado de manera muy pobre la visita y la han politizado", sentenció.

Ahora bien, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) deberá tomar la decisión de mantener o aceptar la salida de Rafael Dudamel, gran culpable de los últimos logros de las selecciones juveniles y la Absoluta de Venezuela.

EL DATO:

La selección de Venezuela cerrará su gira española el próximo 25 cuando enfrente a la selección de Catalunya en Montiliví.