Bayern Múnich confirmó negociaciones para fichar a Leroy Sané

La marcha de Arjen Robben y Franck Ribéry obliga al Bayern Múnich a acudir al mercado. Los dos geniales extremos marcaron una época en el gigante alemán y aunque sus sucesores Kingsley Coman y Serge Gnabry los han sabido reemplazar en la presente temporada, la directiva muniquesa considera que debe llegar otro extremo para aumentar la competitividad de la plantilla.

El elegido no es otro que Leroy Sané, futbolista alemán que juega en el Manchester City y que ha perdido protagonismo en las últimas semanas. El extremo de 23 años apenas jugó en la eliminatoria ante el Tottenham en la Champions League y ya perdió su estatus de titular indiscutible en el equipo de Pep Guardiola.

Ahora bien, la gran pregunta es si el Manchester City aceptará vender y, en caso sea sí, cuánto pedirán por Leroy Sané. Desde el Bayern Múnich ya aceptaron que el jugador les interesa e intentarán su fichaje.

"Lo intentaremos, pero no puedo asegurar que lo consigamos", reconoció Karl-Heinz Rummenigge, consejero delegado del Bayern Múnich.

Ahora bien, el interés del actual monarca de la Bundesliga por Leroy Sané no es nuevo y así lo reconoció Rummenigge. "Ya pensamos en ficharle cuando estaba en el Schalke 04, pero en aquel momento no podíamos garantizarle un hueco en el once inicial", afirmó en referencia a Robben y Ribery.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Bayern Múnich ya lanzó su primera oferta al Manchester City: 70 millones de euros (78,4 en dólares). Vale destacar que el club inglés pagó 50 millones por Leroy Sané en el 2016.

EL DATO:

Karl-Heinz Rummenigge reveló que Hasan Salihamdizic, encargado del área deportiva del Bayern Múnich, es el que está a cargo de las negociaciones por Leroy Sané.