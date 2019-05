Arjen Robben sobre su salida del Real Madrid: "No solo fue porque llegó Cristiano Ronaldo"

Arjen Robben estuvo en el Real Madrid durante dos temporadas y a mediados del 2009 debió dejar el club. Muchos señalaron al fichaje de Cristiano Ronaldo como la principal causa para que el holandés abandonara el Santiago Bernabéu, sin embargo, el propio jugador contó que el responsable no fue precisamente el luso.

Florentino Pérez volvió a la presidencia y compró a CR7, Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso. Inversiones fuertes que debían compensarse vendiendo otros elementos como Robben.

"No era solo Ronaldo. Florentino Pérez regresó como presidente del club y luego compró a Cristiano Ronaldo y también a Kaká, Benzema y Xabi Alonso. Gastaron tanto dinero que nos dijeron que necesitaban hacer un poco de dinero con las salidas. Para mí fue una pena porque tuve una muy buena relación con el exentrenador Manuel Pellegrini. Además, quizás tuve la mejor pretemporada de mi carrera", dijo el 'tulipán', quien contó que no quedó muy satisfecho cuando decidieron traspasarlo.

"Me resultó difícil debido al cambio de presidente en Real. Realmente me sentí muy cómodo allí y jugué muy bien, pero cuando la política entra en juego y no tienes una oportunidad real, debes decidir si quieres seguir luchando o continuar tu carrera en otro lugar", agregó.

Sin embargo, Arjen Robben considera que fue una decisión acertada irse al Bayern Múnich.

"La decisión no fue fácil. Nos sentamos como una familia en la terraza y hablamos. Después de todo, se trataba de dejar un gran club como el Real Madrid. No había vuelta atrás. En comparación, el Bayern no tuvo tanto éxito en Europa en ese momento. Mi objetivo siempre había sido ganar la Liga de Campeones. Quería demostrar que era lo suficientemente bueno. El cambio al Bayern fue la mejor decisión de mi carrera", contó.

EL DATO

Real Madrid vendió a Robben al Bayern en más de 27 millones dólares.