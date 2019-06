Eden Hazard se despide del Chelsea: "Es la decisión más difícil de mi vida" [FOTOS]

Eden Hazard fue fichado por el Real Madrid luego de su salida del Chelsea. El futbolista de 28 años se sumó a las filas del equipo dirigido por Zinedine Zidane, quien ya había manifestado su deseo por tener al delantero en el cuadro de la ‘Casa Blanca’. Tras ello, el ahora hombre del Madrid, se manifestó mediante redes sociales con un sentido mensaje de agradecimiento y honra al Chelsea.

Entre los mensajes que publicó Hazard en su cuenta oficial de Instagram se puede leer:

“Ahora sabes que me uniré al Real Madrid. No es ningún secreto que mi sueño era jugar para ellos. He intentado distraerme a mí mismo o al equipo en este difícil período de especulación y atención de los medios, especialmente los últimos meses”, dijo el futbolista en un post que fue acompañado de una imagen de él portando la camiseta del Chelsea.

En otro mensaje se puede leer el paso de : “Tenía solo 21 años cuando me uní, así que he crecido como un hombre y un jugador con todos ustedes, me han ayudado a convertirme en Capitán de la Selección Nacional de Bélgica, después de todo. Por supuesto, han habido tiempos difíciles, para el equipo en su conjunto y para mí personalmente, este es el fútbol profesional”.

Hazard también expresó lo que siente ahora que su sueño de jugar para el Real Madrid se ve realizado: “El fútbol para mí no es más que tener una pelota a mis pies, jugar juegos y disfrutar de todas las mañanas para jugar a lo bello y este es siempre mi consejo para aquellos que piden coaching ¡Juega a todos y diviértete!”

En otro post se puede leer: "Dejar el Chelsea es la decisión más grande y difícil de mi carrera hasta la fecha. Ahora que es algo público, me gustaría dejar constancia de que una cosa siempre estuvo clara para mí, me encantó cada momento en el Chelsea y ni una sola vez consideré irme a ningún otro club que no fuera el Real Madrid”.

Finalmente, el ahora futbolista del Real Madrid, agradeció a Roman Abramovich: “Por último, agradezco a Román Abramóvich su esfuerzo por ayudarme a realizar no uno, sino dos sueños. El primero, convertirme en jugador del Chelsea, y hoy el segundo, ser jugador del Real Madrid".