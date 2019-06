¡ÚLTIMA HORA! Luis Enrique dejó de ser entrenador de la selección de España

¡SORPRESA! Luis Enrique dejó de ser entrenador de la selección de España, así lo anunció el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales en conferencia de prensa.

"Luis Enrique nos ha comunicado que no va a seguir como seleccionador. Tengo que darle las gracias. Se ha portado con la RFEF de manera '10'. No tenemos el más mínimo reproche. Hemos estado unidos con él. Siempre tendrá las puertas de la RFEF abiertas", indicó en conferencia de prensa

"Luis Enrique nos ha comunicado que su etapa como seleccionador ha terminado y que empieza una nueva etapa liderada por el nuevo seleccionador. Es importante que todos lo tengamos claro", agregó.

El ex entrenador del FC Barcelona abandonó la concentración en el mes de marzo por motivos de fuerza mayor y su lugar fue ocupado por Robert Moreno, quien tomó las riendas de la 'Furia Roja': Luis Enrique coordinaba todo a distancia mientras atendía sus problemas personales.

Según medios españoles, el gran motivo de la lejanía de Luis Enrique de la selección europea se debe al delicado estado de salud de una de sus hijas. El estratega asturiano, como es normal, no tiene cabeza para dirigir mientras uno de sus seres queridos atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Es por ello que, fiel a su estilo, Luis Enrique ha decidido dimitir a su cargo de seleccionador de España: quiere tiempo para los suyos. En su lugar, fue oficializado como nuevo entrenador Robert Moreno, quien en conferencia de prensa agradeció la oportunidad.

Robert Moreno: "Llevo muchos años en esto del fútbol. Desde los 14 años he pensado en llegar al máximo nivel, pero no lo esperaba de esta manera. Me ha valido que Luis estaba de acuerdo y nos ha apoyado. Para mí eso es lo que me ha animado a tirar hacia adelante"