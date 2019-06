Perú vs Bolivia [ONLINE] Ver aquí América TV Go [EN VIVO] Apuestas y pronósticos por Copa América [HORA-CANAL]

América TV Go EN VIVO | Perú vs Bolivia ONLINE Partidos de hoy, martes 18 de junio, se disputará a partir de la 4.30 p.m. (hora peruana) en el mítico Estadio Maracaná, con capacidad de más 87 mil personas, por la fecha 2 del grupo A de la Copa América 2019. Revisa los horarios, canales y alineaciones por Libero.pe.

El juego entre Perú vs Bolivia será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público boliviano lo verá por Bolivia TV y Tigo Sports. En Colombia, la transmisión va por la cadena Caracol TV (Gol Caracol).

Perú cambia el once y la formacion ante Bolivia

Tras el empate sin goles ante Venezuela, Perú buscará obtener sus primeros tres puntos en el grupo A frente a Bolivia, que viene de ser goleado (3-0) a manos del anfitrión Brasil. El entrenador Ricardo Gareca podría hacer cambios en el once y el esquema de la Blanquirroja, aunque precisó que todos sus jugadores están en perfectas condiciones para enfrentar a La Verde.

"Christian Cueva está bien. Ya está totalmente recuperado. Se vio obligado a salir en el partido ante Venezuela por un golpe en la cabeza, pero ya está bien y apto para jugar contra Bolivia. Todos los jugadores están habilitados", dijo Ricardo Gareca, técnico de Perú, en la conferencia de prensa en el Maracaná.

Sobre el rival, el Tigre indicó que "Bolivia está en un proceso nuevo con un técnico histórico que conoce muy bien al jugador boliviano. Vimos un equipo ordenado. Vamos a ver algo diferente con respecto al partido con Brasil, arriesgará más".

El buen rendimiento del "Orejas" Edison Flores ante Venezuela haría que Ricardo Gareca realice algunas variantes en la ofensiva de Perú. Asimismo, no se descarta la presencia de Andy Polo y André Carrillo. La retaguardia y la medular bicolor continuaría con los mismos nombres contra Bolivia.

Es decir, Perú utilizaría el sistema 4-4-2 con Pedro Gallese bajo los tres palos; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco serán la muralla defensiva; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún -o Andy Polo-, Christian Cueva -o Edison Flores- en rombo; mientras Christofer Gonzáles jugaría por detrás de Paolo Guerrero.

Bolivia no hará cambios contra Perú, ¿o sí?

Eduardo Villegas, estratega de Bolivia, prefirió realiza su última práctica a puerta cerrada en el estadio de Sao Januario, la casa del club Vasco da Gama a pocos kilómetros del Maracaná, con lo que el seleccionador consiguió esconder la táctica que adoptará ante Perú.

Al igual que Ricardo Gareca, Villegas tampoco anunció la formación de Bolivia en la rueda de prensa que concedió en el Maracaná y tan sólo dijo que La Verde mostrará el martes -ante Perú- una cara totalmente distinTa a la del viernes pasado, cuando cayó (3-0) a manos de Brasil.

"No puedo adelantar si habrá modificaciones, pero sí cambiaremos un poco más las intenciones reales. Una cosa es jugar con Brasil y otra con Perú, sin desmerecer para nada a Perú", aseguró el DT de la selección de Bolivia.

"Juegue quien juegue, vamos a jugar de una forma diferente. La nueva actitud la van a ver. Será un equipo mejorado principalmente a nivel ofensivo", señaló el técnico de Bolivia sobre los posibles nombres que ayudarían a su goleador estrella Marcelo Martins. Contra Brasil, se le vio muy solo pero cree que contra Perú se abrirán los espacios y así podría obtener su primera victoria en la Copa América 2019.

Para potenciar su sector ofensivo, Villegas tendrá que alinear a alguien que se acerque a Martins, el único que jugó adelantado en el partido con Brasil, y el que viene siendo probado en esa posición es el punta Leo Vaca.

Igualmente se prevé una modificación en el centro de la cancha para darle lugar a un jugador más creativo, que puede ser Ramiro Vaca, y el posible ingreso del lateral derecho Saúl Torres, un hombre de confianza de Villegas, para sustituir a Diego Bejarano, que dejó a desear.

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

Este martes 18 de junio, el grupo A será el único que tendrá acción en la Copa América. Primer, Perú enfrentará a Bolivia en un choque vital por la clasificación en el estadio Maracaná; y, de fondo, el anfitrión Brasil podría asegurar su pase directo a los cuartos de final si derrota a Venezuela en el Arena Fonte Nova.

Grupo A

Partido: Perú vs Bolivia

Día: martes 18 de junio

Hora: 4.30 p.m. (Lima) | 5.30 p.m. (La Paz)

Estadio Maracaná.

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Grupo A

Partido: Brasil vs Venezuela

Día: martes 18 de junio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 10.30 p.m. (Brasilia) | 8.30 p.m. (Caracas)

Estadio Arena Fonte Nova

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Perú vs Bolivia EN VIVO pronósticos y apuestas partidos Copa América 2019

Predicciones Copa América 2019: Fixture y Tabla de posiciones de Grupos

Revisa la tabla de posiciones de la Copa América 2019.

Perú vs Bolivia: Historial de enfrentamientos y derrotas en Copa América

Copa América 1927: Perú 3-2 Bolivia

Copa América 1947: Perú 2-0 Bolivia

Copa América 1949: Perú 3-0 Bolivia

Copa América 1953: Perú 0-1 Bolivia

Copa América 1959: Perú 0-0 Bolivia

Copa América 1963: Bolivia 3-2 Perú

Copa América 1975: Bolivia 0-1 Perú

Copa América 1975: Perú 3-1 Bolivia

Copa América 1983: Bolivia 1-1 Perú

Copa América 1983: Perú 2-1 Bolivia

Copa América 1997: Bolivia 2-0 Perú

Copa América 1999: Perú 1-0 Bolivia

Copa América 2004: Perú 2-2 Bolivia

Copa América 2007: Perú 2-2 Bolivia

Copa América 2015: Perú 3-1 Bolivia

Perú vs Bolivia: Alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Andy Polo, Christian Cueva o Edison Flores; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo o Diego Wayar, Raúl Castro o Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero; Erwin Saavedra o Leonardo Vaca y Marcelo Moreno Martins.

Entrenador: Eduardo Villegas.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.