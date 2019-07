Neymar lanza guiño al Barcelona y demoledor palo al PSG

Dos pájaros de un tiro. Neymar, reaccio a hablar de su futuro futbolístico en los últimos días, se salió del libreto y lanzó un doble mensaje para su club PSG y al que quiere ir, el Barcelona.

El crack brasileño estuvo presente en un acto publicitario en Sao Paulo y posteriormente concedió una entrevista al canal 'Oh My Goal' en la que habló sobre su presente, el título de Brasil en la Copa América 2019 y otros temas.

"Ya estoy casi al 100% recuperado, sólo necesito volver al entrenar", afirmó Neymar, que se sumará este lunes a la pretemporada del PSG en Francia.

La gran pregunta en la entrevista a Neymar fue sobre su mejor momento en un vestuario y el brasileño no dudó en dejar un mensaje abierto a varias interpretaciones, todavía más actualmente cuando su futuro se define entre dos clubes.

"¿Mi mejor experiencia? Cuando ganamos al PSG con el Barcelona. Nos volvimos locos", respondió Neymar con una sonrisa pícara.

Tras el fichaje de Antoine Griezmann, Neymar es el gran objetivo del Barcelona, pero la operación no apunta a ser nada sencilla: el brasileño le costó al PSG 222 millones de euros y quiere recuperar la inversión. El club catalán prefiere el intercambio por otros tres jugadores, pero el alto de sueldo de los ofrecidos tampoco ayuda a desbloquear la operación.

Neymar anotó un doblete y dio la asistencia a Sergi Roberto para que el Barcelona logra una agónica remontada por 6-1 al PSG en los octavos de final de la Champions League 2016-17.

