¡Apareció como 9! Carlos Ascues anotó su primer gol en la MLS [VIDEO]

Se destapó. Carlos Ascues logró su primer gol con la camiseta del Orlando City y qué mejor que en un triunfo clave para su equipo. El futbolista peruano apareció en los minutos de descuento para sentenciar la victoria ante el Dallas FC con la anotación del 2-0.

En el primer minuto de adición, una genialidad de Sacha Klještan permitió que Carlos Ascues se luzca en el área. Y es que el norteamericano dejó solo al peruano con un taconazo.

El exjugador de Alianza Lima ni dudó ante la salida del arquero rival: definió raso y colocado. El balón alcanzó a desviarse en Jesse Gonzalez, pero acabó al fondo de las redes.

Carlos Ascues explotó de la emoción, no aceptó el abrazo de Nani y celebró moviendo los brazos de pura felicidad. Posteriormente, sí se dejó abrazar por sus demás compañeros del Orlando City.

En las tribunas, la afición del Orlando City se unió a la celebración de Carlos Ascues con aplausos y algunas caras de sorpresa. Y es que no tenían al peruano como goleador, una faceta que supo explotar más durante su etapa en Alianza Lima.

Orlando City acabó con una racha de tres partidos sin ganar y llegó al noveno lugar de la Conferencia del Este de la MLS. El equipo de Carlos Ascues tiene 29 puntos y está a 4 de la zona de playoffs.

Carlos Ascues volvió a ser titular luego de una fecha en el banquillo. El peruano había sido titular en la derrota en casa ante New York City (0-1) y luego no jugó ningún minuto en la caída por 4-1 ante New England Revolutions.

Carlos Ascues: ¿En qué posición jugó en el Orlando City vs Dallas FC?

El futbolista peruano actuó en la posición en la que ya viene siendo un habitual en el club estadounidense: interior derecho. Si bien Ascues destaca por su polifuncionalidad, para el DT James O'Connor no hay dudas. El exjugador de Alianza Lima destaca mejor en la volante por su buen toque de balón, ida y vuelta y llegada al área rival.