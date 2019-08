Barcelona y su último intento por fichar a Neymar

Cada vez falta menos para que se cierre el mercado de pase europeo. Hay ligas como la Premier que ya cerraron. Sin embargo, otras como las de España y Francia todavía por lo que estas últimas semanas serán cruciales para el Barcelona.

Neymar: Barcelona y su última acción que hará por ficharlo

El equipo dirigido por Ernesto Valverde no se da por vencido en conseguir el regreso de Neymar a Cataluña y se conoció que representantes del Barcelona viajaron en horas de la mañana a París.

El directivo Javier Bordas, el secretario técnico y exjugador Eric Abidal más el empleado del club André Cury, han tomado un vuelo rumbo a Francia para reunirse con Leonardo, máximo responsable deportivo del PSG, según RAC1.

Desde el Barcelona dejaron en claro que es una reunión entre directivos para tocar diversos temas. Sin embargo, la cita es más que importante debido a que lo principal es escuchar del mismo Leonardo las demandas del PSG que pide para vender a Neymar.

Lo cierto es que Neymar no la pasa nada bien en el PSG. Tras conocerse que el también jugador de la Selección Brasileña no desea seguir en París y dejar en claro que su intención es volver al Barcelona, ya no tiene una buena relación con sus compañeros de equipo.

Incluso en el debut del PSG en la Ligue 1, a pesar de que Neymar no estuvo convocado para el duelo ante el Nimes Olympique, recibió varios insultos por parte de los hinchas parisinos quienes exigieron que se vaya cuanto antes del club.