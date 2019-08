Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación de HOY martes 13 de agosto

Partidos de hoy martes 13 de agosto. Sigue la transmisión de fútbol EN VIVO con toda la agenda futbolística tanto de torneo local como internacional como la Champions League, Europa League, Superliga Argentina, Copa Sudamericana, Copa de la Liga Inglesa, Copa MX Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Champions League

El fútbol no se detiene y hoy martes no es la excepción. Por la Liga de Campeones se disputará un total de 10 partidos válido a la tercera ronda de clasificación. Los ganadores de cada llave avanzarán a los play off. Esta es la agenda de la Champions para hoy.

Europa League

Si la Champions League no se detiene menos será la Europa League. Mira aquí la programación de los partidos de hoy. Además, en Libero.pe podrás seguir EN VIVO EN DIRECTO todas las incidencias y resultados de este torneo.

Copa Argentina

Por la Copa Argentina, Boca Juniors recibirá en el estadio Único Ciudad de la Plata a Almagro. Precisamente este partido podría marcar el debut del histórico jugador italiano Daniele De Rossi quien recibió el visto bueno del técnico Gustavo Alfaro.

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana 2019 este martes se conocerá al primer clasificado a las semifinales cuando Independiente del Valle reciba de local a Independiente. La ida lo ganaron lo argentinos por 2-1. Sin duda, una llave abierta.

Copa de la Liga Inglesa

El último fin de semana arrancó la Premier League, sin embargo, dos días después empieza a jugarse la primera ronda de la Copa de la Liga Inglesa. En esta instancia solo participarán equipos de otras divisiones. Aquí la programación completa para que no te pierdas ni un solo partido.

Copa MX

Por la fecha 3 de la Copa MX, Morelia del peruano Edison Flores visitará a Cimarrones de Sonora, Pumas a Potros UAEM, Querétaro vs Tijuana. sigue la programación completa del segundo torneo más importante de México a nivel de clubes.

Liga de Campeones AFC (Conf. Asiática de Fútbol)

Por la Liga de Campeones de la AFC, Al Hilal del peruano André Carrillo enfrentará al Al-Ahli por los octavos de final. La ida quedó 4-2 a favor del equipo de la culebra quien se espera que sea titular.