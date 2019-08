River vs Boca: Fecha, hora y canal del Superclásico argentino

Casi nueve meses después, River Plate y Boca Juniors protagonizarán una nueva edición del Superclásico argentino tras el partido más importante de su historia: la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018 que ganó el 'Millonario' por 3-1 en Madrid y que le dio su cuarto trofeo continental.

El River vs Boca se jugará el próximo domingo 1 de septiembre en el Monumental de Núñez. El partido arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports.

El primer Superclásico del 2019 podría jugarse con la confirmación de un nuevo cruce entre River Plate y Boca Juniors en la Copa Libertadores. El 'Millonario' y el 'Xeneize' tienen bien encarrilada su clasificación a las semifinales y el jueves puede darse por hecho.

Vale destacar que Boca ganó 0-3 a LDU de Quito en la ida mientras River se impuso por 2-0 a Cerro Porteño en Buenos Aires.

Ahora bien, más allá de la revancha y la obligación de ganar al eterno rival, Boca Juniors defenderá su condición de líder de la Superliga Argentina en su visita a River Plate tras lo sucedido en la tercera fecha.

River cayó sorpresivamente por 0-1 ante Talleres en el Monumental de Núñez mientras Boca aprovechó el traspié de su rival para vencer por la mínima a Banfield y colocarse como puntero del campeonato con 10 puntos, los mismos que San Lorenzo. El Millonario bajó al quinto lugar con 7 unidades.

Las bajas confirmadas del River vs Boca

River Plate y Boca Juniors no llegarán enteros al Superclásico. El 'Millonario' no tendrá al experimentado Javier Pinola por su expulsión ante Talleres mientras el 'Xeneize' no podrá contar con el juvenil Agustín Almendra, expulsado ante Banfield. Además, Gustavo Alfaro tampoco tendrá a su disposición al lesionado Mauro Zárate.