Beto da Silva debutó y anotó su primer gol con Deportivo La Coruña en amistoso [VIDEO]

La llegada de Beto Da Silva al Deportivo La Coruña generó mucha sorpresa, no solo porque se dio en el último día de fichajes en Europa, sino también porque no había indicios de que esta situación se termine cerrando. Incluso, el entrenador Juan Antonio Anquela señaló que no lo había pedido.

El delantero peruano se enfocó solamente en convencer a su DT para ganarse una oportunidad y esta tarde llegó su momento. Deportivo La Coruña pactó un amistoso con Racing de Ferrol, en medio de la para por la fecha FIFA de septiembre. Beto Da Silva inició como suplente, pero ingresó de gran forma.

Beto Da Silva ingresó desde el inicio del segundo tiempo y a pesar de su gran hambre por anotar, con repetidas llegadas a campo rival, Racing de Ferrol se adelantó en el marcador. Marcos Álvarez apareció con gran velocidad y puso la ventaja sobre Deportivo La Coruña, aunque hubo pronta reacción.

Sobre los 63 minutos del encuentro, Beto da Silva sacó un potente remate de zurda, luego de una genial asistencia de Christian Santos. El delantero nacional, a pesar de disputar su primer encuentro con La Coruña, empieza a mostrar su buena adaptación y primeras pizcas de comprensión con sus compañeros.

NOTICIA EN DESARROLLO...