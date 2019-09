Marcelo Díaz, resignado: "Creo que mi etapa en la Selección de Chile terminó"

Marcelo Díaz fue una de las piezas vitales de la generación dorada de Chile que alzó los títulos de las Copas América 2015 y Centenario. Ahora bien, mientras sus compañeros todavía siguen defendiendo la camiseta de su selección, el volante de Racing Club se encuentra como no habido en las convocatorias de Reinaldo Rueda.

En una entrevista con Fox Sports Radio, el futbolista de 32 años se mostró resignado respecto a su situación en la selección chilena al punto de considerar que difícilmente vuelva a vestir la camiseta de 'La Roja'.

"Yo creo, sinceramente, que terminó mi etapa en la Selección. Soy de la idea que hay etapas en la vida que llegan a su término, y a veces duele aceptarlo, pero es la realidad", expresó Marcelo Díaz.

Eso sí, el volante chileno no negó que sus ganas de jugar por su selección siguen latentes. "Ojalá que no fuese así, pero prefiero pensarlo de esa forma para no estar haciéndome la cabeza cada vez que va a jugar Chile y pensando si puedo ir o no a la Selección", precisó.

Marcelo Díaz fue un futbolista inamovible para Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, mas no para Reinaldo Rueda. El entrenador colombiano se desmarcó de sus antecesores y decidió apostar por Erick Pulgar como el volante ancla de la selección chilena.

El futbolista de Racing Club es consciente de ello y le lanzó una 'chiquita' a Reinaldo Rueda. "Prefiero pensar que ya se acabó, pero no por una cuestión de rendimiento, si no por una cuestión del entrenador", sentenció.

La actualidad de Marcelo Díaz en el fútbol

A sus 32 años, Marcelo Díaz sigue más vigente que nunca en Racing Club. El volante chileno fue pieza clave en el título de la Superliga Argentina de su club y actualmente sigue como titular en el once de Eduardo Coudet. En la presente temporada, ha jugado todos los partidos con 'La Academia', 4 como titular y el otro como suplente. Ahora bien, gustos son gustos y el 'Chelo' no es del paladar futbolístico de Reinaldo Rueda.