Cristiano Ronaldo y la negativa racha que atraviesa en la última década

Los planetas no se han vuelto a alinear para Cristiano Ronaldo, quien atraviesa su segunda peor sequía goleadora en un arranque de temporada en la última década. Anta ello, CR7 se ve obligado a mojar mañana contra el Hellas Verona o sus números seguirán en rojo.

La Juventus se sitúa tercero en la Serie A, con siete unidades, a dos del líder Inter de Milán. Por lo que el "Comandante" está obligado a dejar su firma personal para ayudar a los suyos y de paso mejorar sus cifras.

Apenas un festejo en cuatro encuentros no son los registros a los que nos tiene acostumbrado el dos veces ganador al premio The Best FIFA y primer jugador en ganar la Bota de Oro en dos ligas distintas (La Liga y Premier), pero es la realidad.

El delantero luso apenas le ha podido convertir al Napoli en lo que va de la temporada y ello tiene muy preocupado al DT Maurizio Sarri. Y es que a estas alturas —desde hace diez años— CR7 sumaba tres o cuatro anotaciones en sus primeros cinco partidos oficiales.

La última vez que el “Bicho” vivió algo así fue en su segunda temporada con el Madrid (2010-11), cuando anotó su primer gol en el quinto encuentro: ante el Espanyol por La Liga.

Si no “moja” mañana contra el Hellas, el “7” igualará su peor arranque. “Cris” lo tiene claro: ser el verdugo del Verona y anotarle al menos un doblete. ¿Lo hará?

EL DATO:

Cristiano Ronaldo sumó 28 dianas en 43 cotejos en la pasada temporada.