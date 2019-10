¡TERRIBLE! Campeón de motociclismo sufre espeluznante caída y vive para contarlo [VIDEO]

Vio la muerte de cerca. El campeón de MotoGP Marc Márquez desafió las leyes de la lógica al sobrevivir a un aparatoso accidente en medio de los ensayos del Gran Premio de Tailanda.

El motociclista español cruzaba una estrecha curva cuando su móvil le jugó una mala pasada que lo hizo derribar y arrastrar varios metros por la pista. La moto totalmente descontrolada estuvo cerca de alcanzarlo pero corrió con mucha suerte que no sucedió así.

El piloto fue llevado de emergencia a un nosocomio de Buriram en donde afortunadamente resultó ilesos y apenas con algunos golpes de menor consideración.

“Era la vuelta de salida del box. Iba lento y tranquilo. Quizás por eso no he podido salvar la caída, porque no he tenido ni reacción. Una vez caído, me he asustado un poco, porque no respiraba bien. Me he quedado sin aire cinco segundos, pero para mí han sido como veinte”, señaló Márquez.

Pese al gran susto Marc Márquez, actual campeón y es líder de la clasificación del Mundial con 98 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor el italiano Andrea Dovizioso, continuó participando horas después con la segunda sesión y finalizó sin problemas el sexto día.

Trascendió que el voraz accidente habría tenido que ver con la pista sucia o con unos neumáticos que no fueron bien 'calentados' antes de iniciar la carrera.