Fútbol ecuatoriano de luto: Edison Realpe falleció en accidente de tránsito

El fútbol ecuatoriano está de luto. El jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Edison Realpe, falleció tras haber sufrido un accidente de tránsito en la provincia de Esmeraldas: este hecho ha dejado consternado a todo el país 'tricolor' así como a toda Sudamérica.

"Siempre lo recordaremos por su alegría en el vestuario y su entrega en la cancha. Héroe en la final de 2018 y amigo de todos en la concentración. Hoy nos tenemos que despedir de un gran ser humano. ¡Hasta siempre Edison!", refirió la cuenta oficial de Twitter de LDU.

¡Hasta siempre Edison! — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 22, 2019

Según las imágenes que han sido difundidas por los medios ecuatorianos, el vehículo en el que se transportaba Realpe quedó totalmente destrozado: ello demuestra la magnitud en la que se desarrolló el fatídico suceso.

El jugador de 23 años militó en las dos últimas temporadas en Liga de Quito y su contrato culminaba el próximo 31 de diciembre. Según detalla El Comercio de Ecuador, ya tenía prácticamente todo arreglado para estampar su rúbrica con el Club Deportivo El Nacional: su carrera la inició en 2014 con Guayaquil City.

Edison Realpe | Personalidades ecuatorianas lamentaron el hecho

El hecho ha conmovido a todo Ecuador y diferentes personalidades se han manifestado al respecto. Alex Aguinaga, ex capitán de la selección 'tricolor' e histórico jugador de LDU, utilizó su cuenta de Twitter para lamentar el fatídico accidente.

"Descansa en paz, Edison Realpe. Fuerte solidario a su familia y seres queridos", fue el texto enviado el ex volante ofensivo. Asimismo, el vicealcalde de la localidad de Río Verde, Esmeraldas, Elvis Mendoza, fue el encargado de dar la fatídica noticia.

DEP Edison Realpe. Fuerte abrazo solidario a su familia y seres queridos !!! — Alex Aguinaga G (@dtAlex_Aguinaga) December 22, 2019

"Acaba de fallecer en Esmeraldas en accidente de tránsito el futbolista de LDU, Edison Realpe". "El día que le dije que se iba a LDU no lo podía creer. Estaba muy emocionado. En el primer partido que jugó contra Guayaquil City en el Chucho, me buscó para regalarme su camiseta. Me sorprendió el gesto, Una pena esta noticia. Qué tristeza. Descansa en paz, Gabrielito", agregó Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro.

El día que le dije que se iba a @LDU_Oficial no lo podía creer, estaba muy emocionado. En el primer partido que jugo contra @GuayaquilCityFC en el Chucho me busco para regalarme su camiseta. Me sorprendió el gesto. Un pena esta noticia, que tristeza. Descansa en paz Gabrielito. — Miguel Angel Loor (@miguelloor) December 22, 2019

Edison Realpe | Fútbol peruano también estuvo de luto

El fútbol peruano también supo sentir la pérdida de uno de sus hijos. Juan Pablo Vergara, jugador de Deportivo Binacional, sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía a los entrenamientos: se alistaba para la final nacional ante Alianza Lima.