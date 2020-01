Arsenal y el millonario precio que le puso Aubameyang para que el Barcelona lo fiche [VÍDEO]

Barcelona se encuentra en busca de un nueve de área que pueda suplir perfectamente a Luis Suaréz y luego de que las negociaciones con el Valencia por Rodrigo se cayeran, Aubameyang es la principal opción para los 'culés' que ya saben que el Arsenal no lo dejará ir pos menos de 60 millones de euros.

Según informó la prensa española, Quique Setién ha pedido a la directiva que el delantero que reemplace al uruguayo sea extranjero y que no haya tenido pasado en la Liga Santander, por lo que el gabonés de los 'Gunners' salta como el gran favorito.

Sin embargo, el Arsenal no dejará ir a su máximo goleador por una cantidad menor a la 60 millones de euros y así lo habría hecho saber al Barca que ya preguntó cual es su precio para poder ficharlo y que llegue al club en este mercado de fichajes.

Aunque a Arteta, técnico del Arsenal no le agrade la idea perder a su carta de gol confirmada, los 'Gunners' no han podido hacer que el delantero renueve su contrato y uno de los factores sería que el club inglés no compite en la Champions League y en la Premier están muy lejos de los primeros puestos.

La ficción del Barca se sorprendió cuando la llegada de Rodrigo se frustró por razones que aún no han sido reveladas, pues las negociaciones estaban muy avanzandas. El delantero español seguirá su carrera en el Valencia.

Barcelona: ¿Cuántos goles marcó Aubameyang en esta temporada?

Desde su llegada al Arsenal procedente del Dortmund a inicios del 2018 el atacante se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, ha sabido ganarse un lugar en el once titular a pesar de su complicado carácter y en lo que va de la temporada ha marcado 16 tantos considerando todas las competencias que en el club inglés disputa.

Vídeo | Así juega Aubameyang en el Arsenal