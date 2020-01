Carles Pérez se va cedido a la AS Roma hasta final de temporada

Carles Pérez, jugador que tuvo poco protagonismo en la pasada temporada con el Barcelona, pensó que su suerte iba a cambiar al mando de Quique Setién. Sin embargo, nunca imaginó que el propio estratega le iba a comunicar que no lo tenía en sus planes.

Ante ello, AS Roma inició conversaciones por la cesión del atacante 'blaugrana' hasta final de temporada. El conjunto catalán no puso trabas a su salida y lo dejó salir. Este jueves fue oficializado como flamante refuerzo 'giallorosso' en busca de revancha.

Carles Pérez, con una sonrisa de oreja a oreja y mostrando con orgullo el dorsal que llevará en la AS Roma, fue oficializado como nuevo 'jale' del conjunto 'giallorosso'. El atacante, de 21 años, se va cedido hasta final de temporada con opción de compra.

AS Roma tiene una "opción de compra obligatoria" de 12 millones de dólares, más US$ 3,8 millones en variables, según precisa el Barcelona. La consigna es hacer caja ante una futura venta del nacido en Granollers, quien no entra en los planes de Setién.

⚡️ Carles indosserà la maglia numero 31 ⚡️#ASRoma pic.twitter.com/PlOdbhLUqs — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2020

Como se sabe, el conjunto italiano aceleró las negociaciones tras la lesión de Nicoló Zaniolo, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el choque ante la Juventus, el pasado 12 de enero.

Pérez, quien usará el dorsal "31", llenará dicho vacío con la experiencia que agarró en el cuadro azulgrana. El jugador ya entrena a la par de sus compañeros y podría debutar este fin de semana ante Sassuolo por la Serie A.

EL DATO:

La AS Roma enfrentará a Gent de Bélgica por los dieciseisavos de final de la Europa League.