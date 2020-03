Carlos Zambrano: “El coronavirus me vino bien para recuperarme”

El COVID-19 ya ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo. En países como Estados Unidos, España e Italia, la cifra de contagiados aumentó considerablemente en los últimos días por lo que han intensificado las medidas.

Además, producto del avance del coronavirus, los deportes se han visto paralizados para que no continúe la expansión de esta pandemia. En Argentina, el panorama también es el mismo. Sin embargo, hay un jugador peruano que está aprovechando esta cuarentena para ponerse a punto.

Se trata de Carlos Zambrano, quien sufrió una lesión en una de sus costillas lo que iba a generar que se pierda los siguientes partidos de Boca Juniors y también el debut de la Selección Peruana por las Eliminatorias Qatar 2022.

Pero ante la para de todos los eventos deportivos, el mismo jugador mencionó que ya se encuentra del todo recuperado y está a la espera de poder entrenar desde su casa bajo las órdenes del comando técnico del DT Miguel Ángel Russo.

“Ando mejor de las costillas, pero el doctor dijo que el dolor es para 6 u 8 semanas. Lo que me preocupaba era el golpe que resultó cerca al pulmón y por eso se preocuparon los doctores”, declaró Carlos Zambrano en un en vivo que hizo a través de Instagram.

Además, el ‘Kaiser’ agregó lo siguiente: “Yo ya estoy bien, me operaron al toque, Me siento mucho mejor y puedo respirar sin problema, estoy esperando que el doctor me diga que ya puedo comenzar a correr. Este coronavirus, aunque sea negativo para el mundo, me vino bien para poder recuperarme pronto”.

Por otro lado, el también jugador de la Selección Peruana recordó la vez en que el destacado goleador Robert Lewandoski le rindió elogios. “Para mí, es un halago saber que un delantero tan reconocido me mencione”, sentenció el central.

Coronavirus en Perú | Casos aumentaron a 580

El presidente Martín Vizcarra brindó una conferencia de prensa al mediodía desde Palacios de Gobierno para informar que la cifra de contagiados en el Perú se elevó a 580 en las últimas horas. Lima es la ciudad con más casos siendo el distrito de Surco, el que presenta más personas con COVID-19.

Presidente Martín Vizcarra prolongó el estado de emergencia

El gobierno informó que el estado de emergencia se alargará hasta el 12 de abril del presente año. Es decir, trece días más de calendario debido al aumento en el número de afectados y de muertes por el coronavirus.