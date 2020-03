Ángel Di María confesó presión del Real Madrid antes de la final del Mundial Brasil 2014

El extremo del Paris Saint-Germain, Ángel Di María, confesó haber recibido una sorpresiva presión de parte de Real Madrid en la previa de la final del Mundial de Brasil 2014: el 'Fideo' no jugó el decisivo partido ante Alemania en el mítico Maracaná.

La ausencia de 'Angelito' se debió por una lesión que sufrió durante la competición. Estaba al límite de su estado físico para el duelo ante los teutones. Este tema estaba mapeado en las oficinas de Real Madrid, de donde partió una carta hacia las manos del ex Benfica: tenían previsto transferirlo a cambio de una importante suma de dinero.

"Cuando me trajeron la carta yo ya me imaginaba todo, porque se decía que James (Rodríguez) iba a ir al Real Madrid; y es un jugador que iba a ocupar mi posición. Yo sabía que me iban a querer vender, y cuando me llegó la carta del Real Madrid, me cerró todo. Sin abrirla la rompí. No quise leerla, ni mirarla. Sabía que el que tenía que tomar la decisión de jugar era yo”, declaró.

“Cuando me reuní con Alejandro (Sabella) le dije llorando que no estaba al 100%. Sabía que él me amaba y quería que juegue; y yo estaba en un 90%. Lo único que pensé, fue en lo mejor para el equipo. Me tenía que infiltrar para no sentir el dolor, pero estaba la posibilidad de que me rompa todo. Yo lo quería intentar, pero le pedí a él que elija a los mejores 11”, agregó.

Ángel Di María no jugó la final de Brasil 2014 ante Alemania

Ángel Di María mencionó que tras el encuentro con el entrenador, el 'Pachorra' determinó que sea suplente en el 'match' ante los alemanes. "En la reunión que tuvimos antes del partido puso a Enzo (Pérez). Después todo el mundo sabe lo que terminó pasando. Lamentablemente no se nos dio, no tuvimos la suerte para ser campeón, pero fue el mejor partido que hicimos”, enfatizó a PH.

Como se recuerda, tras el Mundial de Brasil 2014, Real Madrid fichó a James Rodríguez, mediocampista que destacó con la selección de Colombia en el certamen. Por su parte, el 'Fideo' fue transferido al Manchester United y un año después partió hacia PSG, club en donde milita en la actualidad.