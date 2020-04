Jan Hurtado feliz en Boca Juniors "En Venezuela ganaba 40 dólares"

Jan Hurtado se encuentra en un momento de felicidad luego de fichar en Boca Juniors. El atacante salió campeón y goza de una mayor exposición para ser considerado por su selección que afrontará las Eliminatorias.

El extremo recordó que en su país cuando militaba en Deportivo Táchira percibía un bajo sueldo, pero por ello tuvo el esfuerzo de llegar a una liga grande como la Argentina en el 2018.

"La realidad es que no todos los clubes pagan igual. Los que estamos en los equipos grandes somos privilegiados, pero no puedo hablar por todos. En Venezuela ganaba 40 dólares, así que no me puedo quejar", dijo en el Clarín.

Por otro lado el jugador de 20 años señaló que en cada entrenamiento busca un esfuerzo mayor para llenar los ojos del comando técnico de Miguel Ángel Russo y ser considerado en los equipos titulares que presentan.

"Uno trabaja para estar entre los titulares y ganarse un puesto. Por eso me entreno a pleno. Es difícil competir con esos fenómenos, pero también muy lindo. A uno lo anima más. La vara está alta y hay que esforzarse", sentenció.

EL DATO

Jan Hurtado llegó a Boca Juniors en el 2019 luego de un gran campaña con camiseta de Gimnasia de la Plata.